Защита и обвинение просят депортировать Бутину в Россию в день оглашения приговора

Стороны защиты и обвинения предлагают депортировать в день приговора гражданку России Марию Бутину, которую в США обвиняют в работе на российское правительство в качестве иноагента. Об этом сообщает РИА «Новости» 29 марта.

«Соединенные Штаты Америки в лице прокурора, федеральный прокурор США по округу Колумбия и подзащитная Мария Бутина через ее адвокатов Роберта Дрисколла и Альфреда Керри просят, чтобы суд подписал предложенное распоряжение по депортации на основе приговора в день приговора», — цитирует издание совместное ходатайство.

Приговор россиянке вынесут 26 апреля.





