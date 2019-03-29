Защита и обвинение просят депортировать Бутину в Россию в день оглашения приговора
Стороны защиты и обвинения предлагают депортировать в день приговора гражданку России Марию Бутину, которую в США обвиняют в работе на российское правительство в качестве иноагента. Об этом сообщает РИА «Новости» 29 марта.
«Соединенные Штаты Америки в лице прокурора, федеральный прокурор США по округу Колумбия и подзащитная Мария Бутина через ее адвокатов Роберта Дрисколла и Альфреда Керри просят, чтобы суд подписал предложенное распоряжение по депортации на основе приговора в день приговора», — цитирует издание совместное ходатайство.
Приговор россиянке вынесут 26 апреля.
Справка:
30-летней Марии Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. 13 декабря суд принял от Бутиной частичное признание вины и утвердил сделку со следствием.