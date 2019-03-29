Ходорковский: На арест экс-министра Абызова мог повлиять совладелец «Альфа-Банка» Петр Авен

Арест бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова связан с бизнес-конфликтами. Об этом 29 марта в эфире «Эха Москвы» заявил общественный деятель Михаил Ходорковский.

«После выступления Медведева я не считаю, что остались какие-либо еще версии кроме конфликта с «Альфой». На мой взгляд, он довольно прямо это сказал, думаю, он это лучше нас знает», — подчеркнул некогда самый богатый человек России.

Ходорковский уточнил, что на арест Абызова мог повлиять председатель совета директоров «Альфа-Банка» Петр Авен. Напомним, ранее сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира #VKLive заявил, что «слышал о конфликте между ним (Абызовым — прим. ред.) и кредиторами, который и получил в конечном счете такое уголовно-правовое развитие».

Отметим, Медведев не стал говорить, с кем именно вступил в конфликт бывший министр Михаил Абызов. «Фонтанка» ранее писала, что в судах разбирается спор с олигархом Виктором Вексельбергом, а пострадать от действий Абызова мог владелец Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко.





