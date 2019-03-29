«Они наблюдают за ситуацией». В США выяснили, чем занимаются российские военные в Венесуэле

Российские военные, недавно прибывшие в Венесуэлу, восстанавливают работу зенитных ракетных систем С-300, которая была нарушена после ряда блэкаутов, прокатившихся по стране. Как пишет РБК, об этом 29 марта заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Как мы и думали с самого начала, одна из вещей, которыми они [российские военные] там занимаются, — это помогают режиму [президента Николаса Мадуро] с системами С-300, которые технически пострадали от блэкаутов. Что еще они делают? Вы понимаете, они наблюдают [за ситуацией]», — подчеркнул Абрамс.

При этом от более подробных комментариев он отказался. Масштабные отключения электроэнергии в Венесуэле происходили в марте несколько раз. Власти связывали аварии с кибератаками на систему контроля ГЭС, которая поставляет большую часть электроэнергии в стране.





