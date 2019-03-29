Из ТРК на Коломяжском увезли подростка с ножевым ранением. Полиция ищет сбежавшего агрессора

Врачи спасают жизнь подростку, получившему ножевое ранение в торговом центре Приморского района Петербурга. Предполагаемый обидчик пока не найден.

Как стало известно «Фонтанке», 29 марта из ТРК на Коломяжском проспекте доставили с ножевым ранением подростка. Медики оценили его состояние как тяжёлое. Пострадавший рассказал, что у одного из ресторанов быстрого питания вступил в перепалку с незнакомцем. Мужчина решил конфликт с помощью ножа, затем скрылся.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что сотрудники полиции ведут поиски агрессора.





