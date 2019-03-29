Хостес не дали выпить на брудершафт. Мужчина в России выиграл суд по делу о сексизме

Саратовский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, которая удовлетворила иск жителя Саратова о компенсации морального вреда из-за отказа принять его на работу хостес. Об этом 29 марта сообщается на сайте суда.

Мужчина претендовал на работу хостес в ресторане «Брудершафт-Л», но ему отказали. «Представитель общества выдал безработному письменный ответ следующего содержания: "кандидатура отклонена в связи с несоответствием требованиям (пол)"», – говорится в сообщении суда. Мужчина, которому не удалось стать хостес, подал в суд и потребовал 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. «Районный суд пришел к выводу о том, что отказ в приеме на работу по половому признаку является неправомерным», – подчеркнули в суде. Правда, как пишет «Комсомольская правда», сумму компенсации снизили до тысячи рублей.





