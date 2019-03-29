Львицу Симону, спасенную от участника «Дома-2», прооперировали в Москве

Спасённую от участника «Дома-2» девятимесячную львицу Симону прооперировали в московской клинике 29 марта. Об этом рассказали волонтёры центра «Велес» в социальной сети.

Как объяснил хирург Михаил Каренин, у львицы не росла левая локтевая кость, из-за чего возникло искривление лучевой кости. Нагрузка на лапу у Симоны распределялась неравномерно.

«Наша задача — высвободить лучевую кость от плена локтевой, чтобы она могла удлиняться», — отметил врач. Операция длилась около 20 минут и завершилась успешно. Симона уже отошла от наркоза, завтра ей предстоит путь домой.







По словам специалиста, деформация правой лапы львицы «ничтожна», скорректировать её развитие планируют с помощью диеты. «Конечно же, ходить ей (Симоне — прим. ред.) тяжело — учитывая, что на передние лапы приходится до 70% веса. Голова, шея, плечевой пояс, грудная клетка — двумя третями четвероногое животное опирается на передние конечности», — добавил Каренин.

Львицу выкупили у прежнего хозяина, участника телепроекта «Дом-2». Он не сильно утруждал себя заботой о питомце, у животного развился рахит.