Out of Space. Фанаты проводили вокалиста Prodigy Кита Флинта в последний путь
В городе Брейнтри в графстве Эссекс в Великобритании 29 марта прошло прощание с вокалистом The Prodigy Китом Флинтом. На похороны пришли тысячи человек.
Напомним, ранее группа приглашала всех поклонников устроить овацию на церемонии прощания. Гроб ехал по улицам под песню Out of Space, а заносили в церковь его под композицию Aerials группы System Of A Down. Для фанатов организовали аудиотрансляцию службы: перед храмом установили динамики.
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На улицах Брейнтри, как пишут британские издания, начался стихийный рейв в память о Флинте. Именно в этом городе будущий вокалист Prodigy познакомился на вечеринке с сооснователем группы, диджеем Лиэмом Хуолеттом.
Справка:
Кит Флинт был обнаружен мертвым 4 марта в своем доме в британском городе Данмоу. Позже стало известно, что музыкант покончил жизнь самоубийством. Причиной могла стать депрессия из-за развода с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch. Вскоре после печальных событий The Prodigy закрыли свой официальный сайт и отменили все гастроли, в том числе и в России (выступление The Prodigy должно было состояться в Москве 14 июля 2019 года). Теперь российские фанаты требуют публикации сольного альбома Флинта, а в Instagram проводится всемирный флешмоб #keefflint69to19, в рамках которого можно поделиться воспоминаниями о погибшем.