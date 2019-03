Out of Space. Фанаты проводили вокалиста Prodigy Кита Флинта в последний путь

В городе Брейнтри в графстве Эссекс в Великобритании 29 марта прошло прощание с вокалистом The Prodigy Китом Флинтом. На похороны пришли тысячи человек.

Напомним, ранее группа приглашала всех поклонников устроить овацию на церемонии прощания. Гроб ехал по улицам под песню Out of Space, а заносили в церковь его под композицию Aerials группы System Of A Down. Для фанатов организовали аудиотрансляцию службы: перед храмом установили динамики.







На улицах Брейнтри, как пишут британские издания, начался стихийный рейв в память о Флинте. Именно в этом городе будущий вокалист Prodigy познакомился на вечеринке с сооснователем группы, диджеем Лиэмом Хуолеттом.