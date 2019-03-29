«Мы имеем право на, прости господи, секс». Учителя запустили флешмоб в купальниках в поддержку уволенной коллеги
Российские педагоги массово выступили в Instagram в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которой пришлось уволиться из-за фотографий в купальнике. 29 марта они продолжают выкладывать такие ж фото с хэштегами #учителятожелюди и #увольняйте.
«Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс», – пишет одна из участниц флешмоба.
К чему это фото, не имеющее никакой художественной ценности? Нет, я не собралась на моря и не хвастаюсь новым купальником. Я просто напоминаю всем, что #мытожелюди То, что сейчас происходит – травля. Вечный спор о том, должен ли хороший учитель быть хорошим человеком перешёл все допустимые границы. Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс. Помните, что мы можем играть разные социальные роли. И мы не тащим свою частную жизнь в школы. Так и вы не лезьте в нее своими грязными ручонками, моралфаги. Не холодно вам там, на вершинах ваших моральных принципов? Напоминаю, что в 2016 году в Красноярске уволили учительницу музыкальной школы Марию Шестопалову – по жалобе активиста Тимура Булатова (Исаева), который старательно собирал компромат на учителей и рассылал его по инстанциям. Основанием для увольнения стал пирсинг нижней губы. По его же жалобе была уволена (и затем переехала в другой город) магнитогорская учительница Ольга Бахаева – за перепосты постов ЛГБТ-сообществ на своей страничке в Вконтакте. Он пытался добиться увольнения и петербургской учительницы Екатерины Богач (тоже из-за поддержки ЛГБТ-сообщества), но за нее вступились ее бывшие ученики, подписавшие открытое письмо. #увольняйте #учителятожелюди #мытожелюди
#мытожелюди Я занимаюсь преподавательской деятельностью в г. Казань и хочу поучаствовать во флешмобе с тегом #мытожелюди. Хочу акцентировать внимание На том что все учителя, врачи, полицейские имеют право на полноценную жизнь в соц.сетях, на самовыражение без какой-то вульгарности.
А давайте флешмоб замутим #ятожевкупальнике , в поддержку учительницы уволенной за фото #вкупальнике , которое она выложила в своём Инстаграмм. Давайте, выкладывайте, я знаю у вас есть.#всвоемрепертуаре #немногообомне #девушказасорок #апочемубыида?#девушкаилето #woman #dredstyles #внеглиже#учителятожелюди
Предлагаю выкладывать фото в купальниках в поддержку учительницы ,которую уволили за фото с соревнований Я против травли и разбора личной жизни Я очень рада,что живу не в регионах,где до сих пор живут по правилам средневековья,советуют людям уволиться ,лезут в профили Соц сетей и осуждают за нормальные человеческие качества Думаю нужно проводить просвещение людей в отдалённых городах,иначе там просто «скушают» друг друга #противтравли #учителятожелюди #моетеломоедело #фотовкупальнике #свободнаяжизнь
Напомним, 38-летняя педагог из Барнаула Татьяна Кувшинникова ранее рассказала журналистам, что уволилась после опубликованных в соцсети фотографий — на одной она в коротком платье, на другой в купальнике. По словам учительницы, недовольные родители одного из учеников пожаловались в администрацию школы, и началось давление на преподавателя.
Власти Алтайского края предложили Кувшинниковой разработать курс правильного поведения педагогов в соцсетях. И преподавать его коллегам. Та согласилась.