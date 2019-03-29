«Мы имеем право на, прости господи, секс». Учителя запустили флешмоб в купальниках в поддержку уволенной коллеги

Российские педагоги массово выступили в Instagram в поддержку барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой, которой пришлось уволиться из-за фотографий в купальнике. 29 марта они продолжают выкладывать такие ж фото с хэштегами #учителятожелюди и #увольняйте.

«Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс», – пишет одна из участниц флешмоба.







Напомним, 38-летняя педагог из Барнаула Татьяна Кувшинникова ранее рассказала журналистам, что уволилась после опубликованных в соцсети фотографий — на одной она в коротком платье, на другой в купальнике. По словам учительницы, недовольные родители одного из учеников пожаловались в администрацию школы, и началось давление на преподавателя.

Власти Алтайского края предложили Кувшинниковой разработать курс правильного поведения педагогов в соцсетях. И преподавать его коллегам. Та согласилась.