Дриусси о переходе в «Зенит»: Я совершил ошибку

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси считает, что поспешил со своим переездом в Петербург. Об этом он заявил 29 марта в интервью Radio Mitre.

«Я совершил ошибку, я поспешил с переходом в российскую лигу. Советую другим игрокам «Ривера» подумать перед уходом. Принял неправильное решение, но я не жалею об этом. Я мог перейти в другой, более сильный чемпионат. Я очень скучаю по «Риверу». Слухи? Нет, я ушел не из-за допинга. Хочу вернуться в «Ривер Плейт» до 30 лет. Но сперва я хочу поиграть в Европе на хорошем уровне, чтобы попасть в сборную Аргентины», — заявил Дриусси.

Отметим, что летом 2018 года появлялась информация о желании Дриусси покинуть «Зенит». Тогда агент игрока опроверг слухи, заявив, что его клиент счастлив в Петербурге.

Себастьян Дриусси перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина). Сумма трансфера составила 15 млн евро. Тем летом это была вторая по размеру покупка петербургского клуба после Леандро Паредеса, который, в свою очередь, обошелся в 23 млн евро. С тех пор Дриусси сыграл в 73 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 17 голевых передач.





