Газпром собирается строить под Петербургом комплекс по переработке газа за 700 миллиардов

Газпром и Русгаздобыча построят в Ленинградской области комплекс по переработке газа и производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 29 марта пишет Reuters.

Новый комплекс расположится в Усть-Луге, ежегодно на нем собираются перерабатывать 45 млрд кубометров газа, а также производить 13 млн тонн СПГ, 4 млн тонн этана и около 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). По предварительной оценке, инвестиции в проект составят более 700 млрд рублей. Первая очередь комплекса должна заработать в 2023 году.

Оператором проекта станет компания Русхимальянс, созданная Газпромом и Русгаздобычей. Выручка завода, по расчетам Газпрома, составит 4 млрд долларов в год.





