В доходный дом Станового вернулись копии исторических деревянных дверей
В двух парадных дома номер 5 на Мытнинской улице в Петербурге установили деревянные двери, которые скопировали с оригинала. Информация об этом 29 марта появилась в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» «ВКонтакте».
Как отмечается, двери из ясеня – точные копии оригинальных, установили их вместо двух «уродливых металлических». В январе этого года угловой вход в дом украсила отреставрированная дверь, которая послужила образцом для двух реплик. Работы были выполнены за счет жильцов.
В ближайшее время начнутся работы по реставрации исторических дверей лицевого фасада.
Справка:
Доходный дом М.П. Станового на углу Мытнинской улицы и Старорусского проспекта был построен в 1908-1909 годах по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского. В здании в стиле модерн с элементами неорусского стиля в 1910 году разместилось восьмое четырехклассное женское городское училище имени П. А . Потехина. Попечителем учебного заведения был Павел Антипович Потехин, петербургский общественный деятель и адвокат. В 2001 году дом Станового включили в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую ценность. Спустя восемь лет здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.