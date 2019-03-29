В доходный дом Станового вернулись копии исторических деревянных дверей

В двух парадных дома номер 5 на Мытнинской улице в Петербурге установили деревянные двери, которые скопировали с оригинала. Информация об этом 29 марта появилась в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» «ВКонтакте».

Как отмечается, двери из ясеня – точные копии оригинальных, установили их вместо двух «уродливых металлических». В январе этого года угловой вход в дом украсила отреставрированная дверь, которая послужила образцом для двух реплик. Работы были выполнены за счет жильцов.

В ближайшее время начнутся работы по реставрации исторических дверей лицевого фасада.





