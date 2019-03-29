Жители Кронштадта замерзают. Власти говорят об аварии ГУП «ТЭК», теплоэнергетики парируют заботой

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что у значительного числа жителей острова Котлин отопительный сезон завершился раньше времени. Вечером в пятницу у населения города остывают батареи.

Информацию о масштабной аварии 29 марта подтвердили в администрации Кронштадтского района.

«Около 16.00 на улице Посадская произошла авария на трубопроводе большого диаметра, принадлежащего ГУП «ТЭК СПб». От отопления отключены 102 жилых дома. Собран районный штаб, который возглавил глава администрации Олег Довганюк. На месте работают аварийные бригады, ориентировочное время устранения аварии к исходу текущих суток», – сообщил пресс-секретарь администрации Андрей Краснобаев.

В свою очередь, в ГУП «ТЭК» придерживаются иного взгляда на ситуацию. По версии теплоэнергетиков, на Посадской, 34 идут не аварийные работы, а «замена участка теплосети с большой вероятностью технологических нарушений». По данным компании, ремонтируемая труба обеспечивает теплом 87 жилых зданий. На предприятии подчеркивают, что отопление не отключено, а ограничено, горячая вода у жителей есть.







«Участок трубопровода диаметром 600 мм с повышенной вероятностью возникновения дефектов был обнаружен специалистами при плановом обходе. «В связи с парением из тепловой камеры, а также в связи с повышением температуры наружного воздуха и достижением устойчивых плюсовых отметок было принято решение оперативно провести на данной теплосети восстановительные работы и заменить изношенный участок», – говорится в сообщении ГУП «ТЭК СПб».

Ремонтные работы проводятся с 15:30, к 21 часу их планируется завершить и возобновить подачу тепла населению.