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30.03.2019 00:48
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Trust me I'm a doctor. Что известно о нападении на больницу в Сестрорецке

При помощи ножа и халата двое опустошили сейф в сестрорецкой больнице. Запутанная логистика не смутила. Да и нож, в общем-то, не пригодился. Побитые медики заверяют, что среди бела дня лечебницу брали ради 200 тысяч.

Trust me I'm a doctor. Что известно о нападении на больницу в Сестрорецке

Валерий Матыцин/ИТАР-ТАСС

В Петербурге Следственный комитет и уголовный розыск ищут мимикрировавших под санитаров разбойников. Слиться с местностью удалось настолько успешно, что 29 марта больница №40 их свободно впустила и выпустила. Три человека залечивают раны, но интересовались преступники как будто исключительно наличностью. Жажда наживы вывела к сейфу с точностью компаса. 

Городская больница №40 находится на улице Борисова, 9, где занимает сразу несколько зданий. Там расположены отделения детской реабилитации, хирургии, госпитализации, интенсивной терапии, реабилитации, терапевтическое и не только. Рядом клинико-диагностическая лаборатория, административный корпус, храм, неподалёку поликлиника – в общем, с наскока не разобраться. 

Налётчики изучали местность явно не по картам «Яндекса», иначе не выбрали бы наряд санитаров. По информации «Фонтанки», в больницу они зашли едва ли многим позже 11 утра. Пациентов уже два часа как принимали, и двое в медицинском облачении вопросов ни у кого не вызвали. Персонал новичков тоже не приметил, что неудивительно – по открытым данным, только врачей разных профилей в учреждении 250. Охрана тоже могла не среагировать на новые лица, маски удачно являются частью униформы.

Шли целенаправленно, по кабинетам не плутали, но гладко не вышло. Следственный комитет сообщает, что от их рук пострадали начальник информационного центра и отдела материального обеспечения, избит главный врач. С него и начался переполох. 



– О нападении узнали от журналистов, но – да – Сергей Григорьевич пострадал. Ему на месте оказали помощь, он остался в больнице. К нему выехала глава района, узнать, как он, – в начале второго дня рассказали в администрации Курортного района. 

В это время Наталья Чечина пострадавшего могла и не застать. На Борисова уже вовсю работала полиция, вот-вот готовились возбудить дело, однако работу крупного учреждения инцидент не парализовал. Раскрывать подробности в больнице не спешили, но всё же ответили – начальника на месте нет, отбыл на конференцию. 

Для 55-летнего Щербака нападение обошлось малой кровью. По предварительной информации, от налётчиков он получил случайно, решив срезать путь от своего кабинета в коридор через первый этаж и рабочее место главы отдела эксплуатации медтехники и инженерных технологий Валерия Лаптева. Маршрут привычен и сюрпризов не предполагал. Вероятно, ему не посчастливилось застать самый разгар операции, когда Лаптев торопливо открывал для разбойников сейф. 

С 43-летним профессором не церемонились и к сговорчивости склонили, поставленными ударами сломав нос и челюсть. Его начальника били бережнее. Едва ли он успел отреагировать чем-то, кроме закономерного: «Что здесь происходит?» Известно, что при себе у налётчиков был один на двоих нож, но он так и остался потенциальной угрозой. Заполучив содержимое сейфа, преступники убыли тем же замысловатым маршрутом: знающе петляя от кабинета Лаптева на улицу. Когда на их пути попался ещё один сотрудник больницы, не уточняется. 

40-я горбольница на хорошем счету: стабильно занимает первые места в медицинских рейтингах, её реабилитационный центр признан едва ли не лучшим в России, а местные онкологи удаляют опухоли лазером, интегрированным в робота «Да Винчи». В Петербурге таких не больше пяти, каждый стоит порядка 1,5 млн евро, в 40-й роботическую хирургию опробовали первыми. 

Квалификация врачей не отстаёт, и в Сестрорецк выдвинулись прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, глава надзора по Курортному району Сергей Виноградов, замначальника полиции ГУ МВД по оперативной работе Сергей Стрелин. Там же работали сотрудники Управления уголовного розыска, а возбуждённое полицией дело о разбое оперативно перекочевало в управление по расследованию особо важных дел петербургского Следкома. 

По информации «Фонтанки», разбойники явились именно к Валерию Лаптеву. Он курирует закупки, ведает техническими заданиями контрактов и входит в конкурсную комиссию, выбирающую подрядчиков для больницы. В его же кабинете находится сейф, из которого, со слов потерпевшего, пропали 200 тысяч рублей. Сомнительная цель, учитывая, что репутация «жертвы» гарантирует повышенное внимание. Да и безопасностью в 40-й не пренебрегают. 

Четыре года назад на основные корпуса на Борисова приходилось 11 постов охраны. В случае опасности они стягивают мобильные группы, подкрепление готово прибыть максимум минут за десять. На этом останавливаться не собирались и обещали доукомплектовать безопасность камерами видеонаблюдения и рамками металлоискателя. 

Преступники то ли так хорошо вжились в роль врачей, то ли получили рецепт от дезориентации. И не исключено, что интерес их был тоже медицинский: шли за документами, а 200 тысяч стали приятным бонусом.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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