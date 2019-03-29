«Петербургская Недвижимость» приглашает на «Ярмарку недвижимости»

«Петербургская Недвижимость»

Тематическая выставка «Ярмарка недвижимости» проходит в «Экспофоруме» с 29 по 31 марта: на мероприятии собрались крупнейшие игроки рынка. «Петербургская Недвижимость» стала хедлайнером и представила большой стенд в центре зала.

Стенд «Петербургской Недвижимости» – это выездной офис, где можно выбрать и забронировать квартиру. В течение трех дней здесь будут работать менеджеры, которые помогут ознакомиться с новостройками города и вариантами планировок, расскажут о действующих акциях и актуальных ипотечных программах.

В выходные, 30 и 31 марта, специалисты «Петербургской Недвижимости» проведут семинары и расскажут об ипотечных программах с первым взносом до 250 тысяч рублей и небольшим ежемесячным платежом, интересных вариантах для инвестиций и представят обзор новых жилых комплексов.

«Петербургская Недвижимость» – брокер строящегося жилья, является эксклюзивным продавцом объектов Setl City и сотрудничает еще с 40 надежными застройщиками. Благодаря этому компания предлагает большой выбор квартир в новостройках Петербурга и Ленобласти. Сотрудничество с ведущими банками позволяет предоставлять клиентам особые условия оформления ипотеки.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»