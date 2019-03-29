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29.03.2019 19:35
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Контрольно-счетная палата Петербурга приостановила проверку строительства стадиона. Продолжат после выборов

Контрольно-счетная палата Петербурга приостановила проверку строительства стадиона на Крестовском острове. Соответствующее уведомление получили в Смольном.

Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, в комитете по строительству получили документ, в котором говорится о приостановке проверки соблюдения комитетом и Фондом капитального строительства и реконструкции законодательства и эффективности использования средств, выделенных на строительство арены.

Информацию об этом «Фонтанке» подтвердил глава Контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников. Он пояснил, что проверяющие не смогли получить из Смольного необходимые документы, так как по строительству стадиона идут судебные разбирательства. Лопатников добавил, что инспекции пока неясна окончательная сумма, которая была потрачена: «Нет финальных документов от подрядчиков, понимания о конечной сумме судебных встречных разбирательств. Нет материалов от контрагентов при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году».

Между тем собеседник «Фонтанки» в Смольном сообщил, что приостановка носит политический характер: «Итогов проверки до губернаторских выборов озвучено не будет, чтобы не создавать негативный фон».



Отметим, что проверку строительства стадиона на Крестовском начали в конце 2018 года. Тогда еще вице-губернатор Игорь Албин, курирующий строительство, заявлял в интервью «Фонтанке», что Контрольно-счетная палата вряд ли сможет найти нецелевое расходование средств или воровство. «Там ни шансов, ни возможностей не было. Подрядчики, которые работали на стадионе, сегодня в долгах. Неэффективное использование средств, возможно, и найдут, а вот нецелевое или воровство – вряд ли. Разговоров много, но факты говорят о другом: в рекордные сроки стадион достроен», – утверждал чиновник.

По результатам одной из прошлых проверок Контрольно-счетной палаты петербургские следователи возбудили уголовное дело: правоохранителей заинтересовало обустройство свайного поля.


© Фонтанка.Ру

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