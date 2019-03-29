МВД предложило наделить Госавтоинспекцию полномочиями по контролю за автошколами

МВД России разработало проект приказа президента, которым предлагается наделить Госавтоинспекцию полномочиями по контролю за автошколами и условиями обучения будущих водителей, следует из сообщения пресс-службы ведомства 29 марта.

«Приступать к осуществлению образовательной деятельности автошкола может только после получения заключения Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Вместе с тем, как показывает практика, недобросовестные или «серые» автошколы имеют полный комплект необходимого оборудования лишь на этапе его обследования Госавтоинспекцией. В дальнейшем, имея действующие заключения, такие автошколы не заинтересованы в поддержании учебно-материальной базы в надлежащем состоянии. Будущий водитель, прошедший обучение в такой автошколе, не получает качественные знания и навыки, что в дальнейшем может оказать негативное влияние на безопасность как самого выпускника, так и других участников дорожного движения», — поясняют в МВД.

Проект указа президента РФ проходит процедуру общественного обсуждения, а инициатива по наделению МВД России такими полномочиями поддержана Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования.





