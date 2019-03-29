Мнение «ПСК»: первичный и вторичный рынок после 1 июля - баланс сохранится

фото предоставлено компанией "ПСК"

Переход на новую систему финансирования и внедрение эскроу-счетов состоится уже через 4 месяца – 1 июля 2019 года. Перемены на первичном рынке повлекут за собой изменения и на вторичном. Аналитики группы компаний «ПСК» уверены, что эти изменения будут количественные, но не качественные.

– В Санкт-Петербурге спрос на квартиры в новостройках выше, чем на вторичное жильё. Принципиально эта ситуация не изменится после 1 июля, однако вполне вероятно, что и спрос, и цены на вторичном рынке вырастут, – считают в «ПСК».

Сейчас средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 105 тыс. руб., для вторичного жилья – 114. К концу года средняя стоимость, безусловно, увеличится. Ориентировочно, до 112 и 120 тыс. руб., соответственно. После прохождения отметки в 120 тыс. руб. за квадратный метр в среднем, кривая спроса на вторичном рынке может устремиться вниз. Мы можем увидеть это в конце года или уже в 2020-м.

Однако главным фактором, влияющим на спрос, всё же остаётся ставка по ипотеке.

– Мы не предвидим резкого падения покупательской активности, пока размер ипотечной ставки не превысил психологически комфортную отметку в 12%, – говорят аналитики «ПСК». – Сумма переплаты при долгосрочном займе, как правило, определяет выбор покупателя. В первую очередь, это характерно для масс-маркета и комфорт-класса. Например, мы можем подтвердить эту тенденцию на примере строящегося ЖК "Славянка". Однако, это показатель – на сегмент масс-маркета и комфорт-класса приходится порядка 80% всех сделок на рынке.

Таким образом, при прочих равных сохранится «статус кво»: выбор покупателей останется за новым жильём. А предложения на вторичном рынке, прежде всего, будут интересны желающим жить в конкретном микрорайоне.

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ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house