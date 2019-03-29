Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте 29 марта.

....the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and «talk.» Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 марта 2019 г.







«Если Мексика не остановит переход нелегальных мигрантов через границу, я закрою границу или большую часть границы на следующей неделе, — написал Трамп. — Мексика может с легкостью это сделать, но они только берут наши деньги и "говорят"».

Он отметил, что из-за демократов в стране самые слабые миграционные законы в мире. Американский лидер также подчеркнул, что конгресс обязан изменить миграционное законодательство немедленно, а власти Мексики — пресечь попадание мигрантов на территорию Соединенных Штатов.