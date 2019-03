Американский президент Дональд Трамп пригрозил закрыть границу США с Мексикой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте 29 марта.

....the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and «talk.» Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 марта 2019 г.