Верховный суд РФ подтвердил запрет на возврат бездомных собак на улицу после стерилизации

Верховный суд оставил в силе решение Горсуда Петербурга по иску петербурженки Светланы Антоновой, которая потребовала запретить выпускать на улицу бездомных животных после стерилизации. Информация об этом накануне появилась на сайте Верховного суда.

В октябре 2018 года Городской суд Петербурга удовлетворил требования Антоновой по иску к Смольному о признании недействующим положения концепции отношения к безнадзорным животным, согласно которому после отлова, вакцинации и чипирования безнадзорных собак возвращают в прежнюю среду.

Напомним, что программа ОСВВ действует в Петербурге четырнадцатый год. В рамках нее за счет бюджета безнадзорных собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и, в случае если обследование не выявило агрессивного поведения, возвращают на место, откуда забрали животное.







Эксперты оценивали программу положительно: она помогает контролировать численность уличных псов в определенных рамках. В Северной столице их популяция в последние годы не выходила за пределы 5–7 тысяч.

Истица, в свою очередь, посчитала, что выпуск животных нарушает ее право на безопасную среду, и подчеркивает, что собаки должны содержаться в приютах. Однако государственных приютов в городе нет, а существующие частные заведения уже переполнены и не могут принять всех животных.