Сотрудники МЧС вернули на берег двух школьников, путешествовавших на льдине. Тело утонувшего в Неве мальчика ищут с помощью видеокамеры

Подростки отправились в плавание на льдине в Петербурге 29 марта. Путешествие продлилось недолго, завершилось для любителей экстремальных развлечений благополучно.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, сообщение о дрейфующих детях на льдине поступило в ведомство около трёх дня. Двое подростков откололись от большой земли между Гребным каналом и Бычьим островом. Спасатели выехали на место и вернули 13-летних школьников на берег. Промочить ноги они не успели, медицинская помощь не потребовалась.

Пятый день в Петербурге продолжаются поиски утонувшего в Неве мальчика. Чтобы найти тело ребёнка, спасатели используют водолазный телевизионный комплекс. Прибор погружают в воду и исследуют дно дистанционно с помощью камеры.

Двое школьников провались в Неву 25 января. Одного ребёнка смогли вернуть на берег, его товарища унесло течением. Следственный комитет увидел в происшествии причинение смерти по неосторожности и возбудил уголовное дело.





