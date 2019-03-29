Петербуржцы стали реже покупать автомобили в кредит

В январе-феврале 2019 года жители Северной столицы взяли 6 848 кредитов на покупку машин, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), опубликованные 29 марта.

По числу займов петербуржцы оказались на втором месте среди российских регионов, уступив лидерство Москве (9,2 тысячи кредитов). Однако в то время, как в Северной столице интерес к автокредитованию падал, в других регионах он рос.

По России в целом за январь было выдано 108,1 тысячи займов, что на 8,2% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Рост выдачи автокредитов проходит на фоне улучшения условий автокредитования — в начале года прекратили действие ряд программ льготного кредитования, комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. По мнению эксперта, одним из драйверов стал рост вторичного рынка: многие банки стали развивать программы кредитования б/у автомобилей.





