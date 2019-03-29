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Бизнес-трибуна
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29.03.2019 10:53
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«ПСК»: девелопер и генподрядчик в одном лице

На строительном рынке Санкт-Петербурга работает несколько десятков крупных девелоперских компаний. Большая часть из них разрабатывает проект, но передаёт все строительные работы сторонней организации - генеральному подрядчику. Вторая категория девелоперов ведёт самостоятельное строительство

«ПСК»: девелопер и генподрядчик в одном лице

"ПСК"

Эксперты «ПСК» рассказали, в чём особенность такой организации и есть ли разница для покупателей.

В России и Санкт-Петербурге компании, совмещающие в себе функции девелопмента и строительства, организованы как строительные холдинги или группы компаний, объединённые под единым управлением. Они самостоятельно разрабатывают проект и его составляющие, строят, продают и несут полную ответственность за весь цикл.

Базой и ключевой предпосылкой образования таких компаний служит строительная компетенция. Например, как в случае с петербургской «ПСК»: до того, как начать возводить собственные жилые комплексы, «ПСК» больше 10 лет в качестве генподрядчика строила жилую недвижимость для крупнейших девелоперов Северо-Запада и инфраструктурные объекты по госконтрактам.

– Девелопмент в нашем случае есть эволюционное развитие. Оно вызвано желанием и объективными возможностями создавать жилые проекты для Санкт-Петербурга в сегментах бизнес-класса, комфорт-класса и апартаментов, – объясняют в «ПСК».



Ключевое требование к таким компаниям – наличие собственных проектных и строительных мощностей с профильным опытом. Совмещение функций ускоряет темпы строительства и позволяет получить требуемый продукт в запланированные сроки с сохранением качества. Достигаются такие результаты оптимизацией производственных процессов.

– Управление проектами лишено «громоздкости». Все рабочие группы трудятся в одном здании, существует единая для всех система обмена информацией, постановки, принятия и решения задач. Это повышает мобильность и сокращает время на проведение необходимых совещаний. В результате руководители подразделений могут составлять и выполнять весьма сжатые по срокам графики. Большая часть процессов может идти параллельно, а люди не тратят время на организацию удалённых совещаний. Прямое следствие – сокращение издержек. Чем короче производственный цикл, тем меньшие финансовые затраты требуются на его обслуживание, – рассказывает генеральный директор «ПСК» Юрий Колотвин.  

Индивидуальное проектирование

Кроме этого существует фактор накопления идей на будущее, которые получают быстрое развитие в новых объектах. В точечной застройке и бизнес-классе правят бал индивидуальные и нетиповые проекты. Можно сравнить с индивидуальным пошивом костюма или ручной сборкой дорогих автомобилей под заказчика, когда одинаковые конфигурации не практикуются.

В такой недвижимости стандартные решения в архитектуре и планировках также не применяются, что объективно ведёт к увеличению времени на проектирование, согласование, синхронизацию проектной документации с подрядчиками и контроль. Равно как и к удорожанию. Но это в случае использования сторонних ресурсов. Компании, ведущие разработку и строительство самостоятельно, избавлены от таких сложностей. 

– Архитектурные и интерьерные бюро берут на разработку в среднем от 2 до 6 месяцев, в зависимости от сложности. В нашей системе организации работ мы можем закончить на 2-3 недели или даже на месяц раньше и с меньшими затратами передать его в реализацию,- говорит руководитель отдела дизайна «ПСК».

Комфорт без эконома

В строительстве объектов масс-маркета и апартаментов «ПСК» применяет решения, уже опробованные в строительстве домов более высокого класса. Например, процесс проектирования фасадов можно ускорить, взяв за основу уже существующий опыт и доработав его под новые требования.

И хотя недвижимость комфорт- и эконом-класса отличается лаконичностью архитектурных решений, выбор материалов остаётся таким же ответственным этапом, как и в бизнес-классе. Поэтому задачу решает одна и та же структура в составе «ПСК», сокращая тем самым себестоимость и время на разработку.

Кроме того, строительная компания синхронизирует циклы объектов, которые возводятся параллельно. Наиболее финансово ёмкие и ответственные этапы выполняются один за другим на разных проектах, а мощности почти не дублируются. Как итог: постоянная загрузка имеющихся кадров и техники, без дополнительных затрат на расширение парка или дефицита квалифицированного персонала.

Примером может служить ЖК «Славянка» в Пушкинском районе на 1029 квартир. С этапа котлована до возведения двух 10-этажных зданий под крышу прошло менее полугода. А текущие темпы возведения позволяют рассчитывать на досрочную сдачу домов в эксплуатацию. Практика подтверждает целесообразность такого подхода на примере всех категорий проектов. Например, строительство апарт-комплекса Like возле пл. Мужества также идёт с опережением графика.

Оптимизация конечной стоимости

Наконец, наиболее затратная часть – стоимость строительных работ. Она остаётся на уровне себестоимости в случае, когда компания строит сама для себя. Для бюджета проекта это всегда более благоприятный сценарий, нежели выполнение финансовоёмких работ сторонними исполнителями.

Совокупность этих факторов напрямую влияет на один из важнейших для покупателей параметров – конечную стоимость квадратного метра. У группы компаний с собственными проектными и исполнительными ресурсами цена будет на несколько процентов ниже, чем в объектах сопоставимого класса и качества.

Подробнее о проектах, архитектурных планах, условиях покупки и ценах можно узнать в отделе продаж «ПСК» и по телефону: (812) 680-15-39.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

 

 

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