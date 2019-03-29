«Средняя зарплата в Петербурге должна достигнуть 100 тысяч рублей». Беглов назвал сумму на закрытой встрече с деятелями культуры

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов считает, что средняя зарплата в Петербурге должна достигнуть 100 тысяч рублей. Это поможет молодым горожанам выплачивать ипотеку. Заявление прозвучало 29 марта в Смольном, на закрытой части городского совета по культуре, сообщил «Фонтанке» депутат ЗакСа Максим Резник.

Градоначальник также сообщил, что намерен развивать социальную инфраструктуру Петербурга. А деятелям культуры посоветовал не ходить к чиновникам «с черного хода», чтобы просить деньги на свои проекты, а вместо этого делить средства честно и открыто. Одним из основных тезисов Беглова стало то, что городская власть должна стать поистине народной – как футбольная команда «Зенит», – а для этого поддержки в 20–30% на выборах будет недостаточно.

Кроме Беглова на закрытой части встречи выступали и сами деятели культуры. Например, генеральный директор Театра музкомедии Юрий Шварцкопф посетовал, что на театральной жизни негативно сказываются механизмы импортозамещения. Если раньше поставить спектакль стоило 10 миллионов рублей, то теперь ценник вырос до 20 миллионов. А актёр Олег Басилашвили напомнил власти о необходимости поддерживать небольшие независимые театры и толстые журналы «Звезда» и «Нева», один из которых уже готовится к закрытию.

Напомним, 29 марта Александр Беглов провел заседание городского совета по культуре и искусству. На нём врио градоначальника дал поручение разработать программу развития культуры Петербурга. Впрочем, журналистов после приветственного слова Беглова, а также докладов худрука Александринского театра Валерия Фокина и директора театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергея Шуба попросили удалиться.





