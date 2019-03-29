Происшествия
СМИ: США подготовили новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Новые ограничения должны ударить по российскому банковскому сектору. Пакет санкций уже одобрил госдепартамент.
«Белый дом получил пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за использование нервно-паралитического газа при атаке на бывшего российского разведчика [Сергея Скрипаля] в Великобритании в 2018 году», – сообщает 29 марта Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Пакет ограничений уже одобрили госдепартамент и министерство финансов США.
На данном этапе известно, что целью санкций станет банковский сектор РФ.
Справка:
По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.