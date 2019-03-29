«Последняя возможность». Парламент Великобритании отверг предложение премьера Мэй по выходу из ЕС
С перевесом в 58 голосов британский парламент на специальном заседании отверг предложение главы кабинета министров Терезы Мэй по поводу выхода из Европейского Союза. Это уже третий раз, когда парламентарии не принимают инициативу премьера. Об этом 29 марта сообщает агентство Reuters.
Мэй возлагала большие надежды на сегодняшнее голосование, назвав его «последней возможностью убедиться, что Brexit состоится».
Поражение означает, что у Лондона есть срок до 12 апреля, чтобы убедить ЕС в наличии альтернативного плана или быть исключенным из Союза без соглашения.
Европейский Союз уже отреагировал на голосование в Лондоне, созвав экстренный саммит на 10 апреля.
Справка:
Камнем преткновения между Соединенным Королевством и Европейским союзом остается положение об особом таможенно-пограничном режиме в Северной Ирландии. Парламент Великобритании требует от премьера отказаться от использования соглашения, тогда как Брюссель не готов пересматривать его положения. Мэй заверила, что выход из союза запланирован на 29 марта. При этом если Великобритании не удастся согласовать все условия выхода, то страна покинет ЕС без соглашения. Более 50% жителей Великобритании выступают за продление срока выхода страны из Европейского союза. Глава Евросовета Дональд Туск заявил о целесообразности переноса brexit, так как в самой Великобритании нет консенсуса по этому вопросу.