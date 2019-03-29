«Последняя возможность». Парламент Великобритании отверг предложение премьера Мэй по выходу из ЕС

С перевесом в 58 голосов британский парламент на специальном заседании отверг предложение главы кабинета министров Терезы Мэй по поводу выхода из Европейского Союза. Это уже третий раз, когда парламентарии не принимают инициативу премьера. Об этом 29 марта сообщает агентство Reuters.

Мэй возлагала большие надежды на сегодняшнее голосование, назвав его «последней возможностью убедиться, что Brexit состоится».

Поражение означает, что у Лондона есть срок до 12 апреля, чтобы убедить ЕС в наличии альтернативного плана или быть исключенным из Союза без соглашения.

Европейский Союз уже отреагировал на голосование в Лондоне, созвав экстренный саммит на 10 апреля.





