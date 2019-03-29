«Северная верфь» заработает на траулерах-ярусоловах по норвежскому проекту около 8 млрд рублей

На петербургском судостроительном заводе «Северная верфь» в пятницу, 29 марта, сообщили о закладке последнего, третьего, судна по контракту с карельской компанией «Вирма». Верфь строит для северян ярусоловы — специализированные траулеры для морского прибрежного лова гигантскими перемётами.

Все три ярусолова носят похожие имена – «Гандвик-1», «Гандвик-2» и «Гандвик-3» – и строятся по проекту норвежской компании Marin Teknikk. Адаптацию проекта к требованиям Российского морского регистра судоходства провело конструкторское бюро «Северной верфи». Спуск на воду первого судна запланирован на конце 2019 года, третьего — на апрель 2021 года.

Ярусоловы, они же ярусники, ловят рыбу, кальмаров или крабов орудиями с огромным количеством крючков, «ярусами», – такие перемёты позволяют собирать разреженные скопления водных обитателей со дна моря. «Гандвики» оснащены автоматизированными линиями для выборки ярусов, имеют длину корпуса 59 м и ширину 13 м. Максимальная производительность — 30 тонн продукции в сутки. Продукция может не только хранится, но тут же, на судне, перерабатываться.

На входящей в Объединенную судостроительную корпорацию «Северной верфи» планируется закладка и четвертого ярусолова — для архангельского ООО «Глобус». Заказчиком всех четырех судов выступает Союз рыболовецких колхозов Архангельской области. Строительство финансируется благодаря инвестиционным квотам, выделяемым федеральным правительством рыболовным компаниям, строящим суда на российских верфях. Эксперты рынка оценивают стоимость всей серии из четырех судов в 8 млрд рублей.

«Северная верфь» строит сейчас также четыре традиционных траулера с функцией переработки рыбы – для мурманского рыбопромышленного холдинга «Норебо».





