В Петербурге снова опустошают торговые центры. На выход просят из «Международного» и «Континентов»

Седьмой день подряд торговые центры холдинга «Адамант» в разных районах Петербурга в экстренном порядке остаются без персонала и покупателей. Об этом 29 марта сообщают оставшиеся без развлечений горожане.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, незадолго до шести вечера внеплановый перерыв в работе сделал ТРЦ «Международный» рядом с одноимённой станцией метро. Примерно в это же время подышать свежим воздухом попросили сотрудников и посетителей в «Континентах» на проспекте Стачек и на Байконурской улице.

В соцсетях добавляют, что вечерний наплыв посетителей не разогнали в одноимённых комплексах на Звёздной и на Бухарестской, хотя приноровившиеся к эвакуациям сотрудники уже застыли в ожидании. По словам очевидцев, полиция дежурит рядом, но магазины пока работают.

Эти торговые центры входят в структуру холдинга «Адамант». Хулиганы одолевают его уже неделю, время от времени дёргая и другие ТРЦ. О минированиях сначала сообщал голос с украинским акцентом, позже звонки начали поступать с номера, зарегистрированного в Великобритании. Накануне за десять минут телефонной атаки "минёры" вывели на улицу больше 11 тысяч человек. Ничего взрывоопасного в зданиях найдено не было.





