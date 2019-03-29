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Бизнес-трибуна
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29.03.2019 10:43
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Эксперты «ПСК»: инвестируйте разумно

По мнению экспертов «ПСК» средняя доходность от сдачи в аренду квартиры в Санкт-Петербурге - 5-6% и это примерно аналогично банковским вкладам

Эксперты «ПСК»: инвестируйте разумно

"ПСК"

Напрашивается вопрос: недвижимость – плохая инвестиция? Нет, это не так. Эксперты «ПСК» рекомендуют вкладываться в апартаменты.

Почему не жилая?

Со вступлением в силу поправок об эскроу-счетах часть девелоперов перестанет продавать квартиры на ранних стадиях. Следовательно, схема «купил подешевле – продал подороже» работать не будет. Иными словами, жилой сектор остается инструментом сохранения финансов, но теряет свою привлекательность, как способ приумножения личного капитала.

Еще один популярный способ заработать – сдавать квартиру в аренду. Минимальные риски, практически пожизненный гарантированный доход… Однако это такой же «бесконечный» возврат вложений, с учётом актуальных расценок на рынке съёмного жилья. И это если речь идёт о долгосрочной аренде. Захотите сдавать посуточно – процесс поиска жильцов превратится во вторую работу без обеда и выходных.



Что выгодно?

Стремление собственников сдавать квартиры посуточно понятно: краткосрочный формат приносит больший доход и, в отличие от долгосрочной аренды, индексировать ставку за аренду куда проще.

Для популярного среди туристов Петербурга такой формат актуален. И заработать на этом могут не только сетевые отели. Владельцам сервисных апартаментов эта возможность тоже открыта.

Сейчас в Петербурге на высокой стадии готовности сразу несколько апарт-комплексов. Например, Like возле м. «Площадь Мужества», который уже построен и будет сдан в этом году. У инвесторов есть возможность выбрать как сами апартаменты, так и программу доходности.

Апартаменты сдаются так же, как квартиры, но основные заботы берет на себя управляющая компания. Она осуществляет работу по поиску жильцов, содержанию номеров, предоставлению услуг и обеспечивает прозрачность дохода и уплаты налогов. 

По этой причине спрос на покупку апартаментов в Петербурге растёт, а востребованность аренды показывает динамику роста в 12%.*

– Плюс апартаментов также в их стоимости: квадратный метр на 15-20% ниже, чем в квартирах в том же районе. То есть порог входа для потенциального инвестора ниже. При этом годовая доходность выше и сопоставима с коммерческой недвижимостью, – отмечают в «ПСК». – Доходность варьируется, в зависимости от метража и расположения, а также выбранной программы – долгосрочная или посуточная аренда. Но даже минимум в 8-9% выше, чем у жилой недвижимости. В среднем прибыль обычно составляет 10-13%. В апарт-комплексе Like предполагается доходность  от 8,5 до 16%. 

Вложения в недвижимость – традиционный вариант для инвесторов. Это альтернатива пенсионным накоплениям, которая позволит не волноваться о возможных законодательных изменениях и поможет защитить от обесценивания свои сбережения.

*по данным wordstat.yandex.ru, представленным в феврале 2018 года на конференции "Инновации рынка недвижимости"

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

 

 

 

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