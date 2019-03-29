Прокурор Петербурга приехал к месту нападения на главврача 40-й больницы. В разграбленном сейфе могло находиться нечто поценнее 200 тысяч

Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко приехал в Сестрорецк после разбойного нападения на 40-ю горбольницу. Перекроить безоблачный пятничный график его вынудили странные обстоятельства налета.

Как стало известно «Фонтанке», целью № 1 преступников был куратор закупок больницы Валерий Лаптев. Именно в его кабинете стоял опустошенный разбойниками сейф.

При нападении 43-летний Лаптев получил несколько ударов по лицу, у него сломаны челюсть и нос. О том, что из сейфа похищены 200 тысяч рублей, известно только со слов пострадавшего. По одной из версий, сумма могла быть значительно выше. Или же преступников интересовала документация, а деньги они забрали впридачу. Во всяком случае, обстоятельства совершенно нетипичны для обычного разбойного нападения. Преступникам пришлось проделать замысловатый маршрут до кабинета Лаптева и обратно, на улицу.

Кроме прокурора Литвиненко в больницу приехали прокурор Курортного района Сергей Виноградов, замначальника полиции ГУ МВД по оперативной работе Сергей Стрелин и сотрудники Управления уголовного розыска, глава Курортного района Наталья Чечина.







Доктор медицинских наук, профессор Лаптев возглавляет отдел эксплуатации медтехники и инженерных технологий, следует из размещенной на сайте госзакупок информации. Он является ответственным за технические задания контрактов и входит в конкурсную комиссию, выбирающую подрядчиков для 40-й больницы. По данным «Фонтанки», Лаптев также исполняет обязанности заместителя главного врача. Проверить эти сведения пока невозможно, сайт учреждения недоступен.

Валерий Лаптев – выходец с Украины, уроженец Житомира. В российское гражданство указом президента он принят в 2005 году.

Дозвониться до Лаптева не удалось. К мобильному телефону он не подходит.

Главный врач больницы Сергей Щербак, по предварительным данным, пострадал случайно. Его маршрут от собственного кабинета в общий коридор проходит через кабинет Лаптева. Главврач не вовремя оказался рядом с налетчиками. Его травмы незначительны. Следственный комитет также сообщает об избиении начальников информационного центра и отдела материального обеспечения.

Горбольницу № 40 считают одной из лучших в России. Она щедро финансируется бюджетами различного уровня. За три месяца 2019 года учреждение уже заключило контракты на 1,2 млрд рублей, следует из данных СПАРК. 40-я стала первой городской больницей, получившей робота-хирурга Da Vinci. Ее реабилитационное отделение считается лучшим в стране.

После смены губернатора в Петербурге больница №40 обеднела на двух заместителей главврача Щербака, они заняли высокие посты. Дмитрий Лисовец стал председателем комитета здравоохранения, Андрей Сарана – его замом.