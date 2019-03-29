18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +6
$ 64.73р
72.72р
19:27 29.03.2019
Расширенный поиск

Происшествия
29.03.2019 18:17
Печать

Прокурор Петербурга приехал к месту нападения на главврача 40-й больницы. В разграбленном сейфе могло находиться нечто поценнее 200 тысяч

Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко приехал в Сестрорецк после разбойного нападения на 40-ю горбольницу. Перекроить безоблачный пятничный график его вынудили странные обстоятельства налета.

Как стало известно «Фонтанке», целью № 1 преступников был куратор закупок больницы Валерий Лаптев. Именно в его кабинете стоял опустошенный разбойниками сейф.

При нападении 43-летний Лаптев получил несколько ударов по лицу, у него сломаны челюсть и нос. О том, что из сейфа похищены 200 тысяч рублей, известно только со слов пострадавшего. По одной из версий, сумма могла быть значительно выше. Или же преступников интересовала документация, а деньги они забрали впридачу. Во всяком случае, обстоятельства совершенно нетипичны для обычного разбойного нападения. Преступникам пришлось проделать замысловатый маршрут до кабинета Лаптева и обратно, на улицу.

Кроме прокурора Литвиненко в больницу приехали прокурор Курортного района Сергей Виноградов, замначальника полиции ГУ МВД по оперативной работе Сергей Стрелин и сотрудники Управления уголовного розыска, глава Курортного района Наталья Чечина.



Доктор медицинских наук, профессор Лаптев возглавляет отдел эксплуатации медтехники и инженерных технологий, следует из размещенной на сайте госзакупок информации. Он является ответственным за технические задания контрактов и входит в конкурсную комиссию, выбирающую подрядчиков для 40-й больницы. По данным «Фонтанки», Лаптев также исполняет обязанности заместителя главного врача. Проверить эти сведения пока невозможно, сайт учреждения недоступен.

Валерий Лаптев – выходец с Украины, уроженец Житомира. В российское гражданство указом президента он принят в 2005 году.

Дозвониться до Лаптева не удалось. К мобильному телефону он не подходит.

Главный врач больницы Сергей Щербак, по предварительным данным, пострадал случайно. Его маршрут от собственного кабинета в общий коридор проходит через кабинет Лаптева. Главврач не вовремя оказался рядом с налетчиками. Его травмы незначительны. Следственный комитет также сообщает об избиении начальников информационного центра и отдела материального обеспечения.

Горбольницу № 40 считают одной из лучших в России. Она щедро финансируется бюджетами различного уровня. За три месяца 2019 года учреждение уже заключило контракты на 1,2 млрд рублей, следует из данных СПАРК. 40-я стала первой городской больницей, получившей робота-хирурга Da Vinci. Ее реабилитационное отделение считается лучшим в стране.

После смены губернатора в Петербурге больница №40 обеднела на двух заместителей главврача Щербака, они заняли высокие посты. Дмитрий Лисовец стал председателем комитета здравоохранения, Андрей Сарана – его замом.


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией "ПСК"
29.03.2019 19:13

Мнение «ПСК»: первичный и вторичный рынок после 1 июля - баланс сохранится

Переход на новую систему финансирования и внедрение эскроу-счетов состоится уже через 4 месяца - 1 июля 2019 года. Перемены на первичном рынке повлекут за собой изменения и на вторичном. Аналитики группы компаний «ПСК» уверены, что эти изменения будут количественные, но не качественные
ЖК «Славянка»
29.03.2019 16:59

Рекордные продажи в ЖК «Славянка»

Группа компаний «ПСК» в рекордные сроки реализовала коммерческие помещения в ЖК «Славянка», который строится в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга.
компания "ПСК"
29.03.2019 16:46

Прогноз «ПСК»: покупка жилья останется приоритетом для получателей маткапитала

Выплату материнского капитала могут продлить после 2021 года. Как сообщают СМИ, Минтруд проанализирует эффективность расходования средств и примет решение о внесении изменений в федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года
29.03.2019 16:10

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «Бывалый прагматик».

Мы завершаем серию публикаций о типах потребителей по версии компании LEGENDA. Последний тип покупателя как раз больше всего похож на стереотипный образ «человека бизнеса» - «бывалый прагматик».
СК «Полис Групп»
29.03.2019 14:15

Корпус 2 ЖК «Полис на Неве» находится в высокой стадии готовности

Компания «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной Петербурга. Здание второго корпуса проекта находится в высокой стадии готовности
ГК «Эталон»
29.03.2019 13:30

Группа «Эталон» открыла новый офис продаж в центре Санкт-Петербурга

28 марта состоялось праздничное открытие нового офиса продаж Группы «Эталон», который расположен на ул. Александра Невского, 3, в шаговой доступности от станции метро «Площадь Александра Невского»
ГК «Полис Групп»
29.03.2019 13:08

ГК «Полис Групп» завершит строительство ЖК «Краски лета» раньше срока

В настоящее время готовность объектов пятой, завершающей проект, очереди составляет 43%.
RUVDS
29.03.2019 10:16

RUVDS открыл новый центр обработки данных в Петербурге

Хостинг-провайдер RUVDS запустил сразу две новые гермозоны в дата-центрах Санкт-Петербурга и Казани. Там установлено новейшее оборудование компании Huawei.
ГК "КВС"
29.03.2019 10:00

ГК «КВС» участник «Ярмарки недвижимости»

С 29 по 31 марта в Конгрессно-выставочном комплексе «ЭкспоФорум» по адресу: Петербургское шоссе 64/1, павильон G пройдет «Ярмарка недвижимости».
ГК "КВС"
28.03.2019 19:14

Новый рекорд от ГК «КВС»

С начала 2019 года идет активное заселение 3 очереди ЖК «Новое Сертолово». По статистике ГК «КВС» 97% собственников приняли квартиры без замечаний.
ООО «Терминал-Ресурс»
28.03.2019 18:00

Выбрать квартиру на Царскосельских холмах? Александр Сергеевич одобряет!

Собираетесь приобретать новое жильё? Рассматриваете варианты с улучшенной планировкой? Ищете дом, построенный из качественных материалов по современным технологиям?
«Петербургская Недвижимость»
28.03.2019 17:26

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Чистое небо»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в корпусе № 8.5, а также в новых секциях корпусов 7.4 и 8.1 ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Стоимость квартир начинается от 2,5 млн рублей