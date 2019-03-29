Персональные данные взяли с сайта: сотрудники Аграрного университета жалуются, что их принуждают получать карты Россельхозбанка

Сотрудники Санкт-Петербургского аграрного университета пожаловались, что вуз принуждает их получать карты Россельхозбанка. И заявили, что они уже выпущены даже для тех сотрудников, которые не давали на это согласие.

«У нас, как и у всех бюджетников, есть стандартные карты «Мир» от Сбербанка. И вот нам сообщили, что нам надо явиться и переоформиться на карты Россельхозбанка. Причем именные карты уже готовы. На нас, без нашего ведома, открыты расчетные счета, хотя мы никакие заявления на это не подавали», – рассказали они 29 марта «Фонтанке».

По их словам, у тех, кто не перейдет, могут перестать работать пропуска в здания университета, так им намекнули. Проректор по экономике и развитию имущественного комплекса Аграрного университета Алексей Люлин угрозы опроверг, но подтвердил «Фонтанке», что действительно вуз собирается взаимовыгодно сотрудничать с Россельхозбанком.

«Про блокировку пропусков — это неправда. Каким образом мы можем прекратить доступ работников в университет? Об этом не может идти и речи. Действительно, Россельхозбанк выпустил определенное количество банковских карт для работников университета. Он выпустил их для тех, кто согласился. Всем остальным предлагается – они вправе отказаться. Если работник хочет оставаться в Сбербанке или другом банке, его никто не может принудить. Они там и останутся», – заверил он «Фонтанку».







Но насчет «впрок» выпущенных именных карт он высказал не слишком убедительную версию.

«Если вы зайдете на наш сайт, там все работники университета, есть фамилия, имя, отчество. Я предполагаю, что оттуда любой человек и любая организация может это взять. ...Я такими расследованиями не занимался, и у меня нет таких полномочий», – заявил проректор.

29 марта стало известно о том, что частные банки потребовали от правительства ограничить участие госбанков в сложившейся практике «зарплатного рабства». Внесенные в Госдуму правительством поправки в Трудовой и Административный кодексы предполагают, что работодатель не сможет требовать от подчиненных получать деньги в рамках зарплатного проекта с конкретным банком. Административный кодекс предлагается дополнить новым составом преступления: воспрепятствование работодателем осуществлению права работника на выбор зарплатного банка. За это предусматриваются штрафы в размере до 20 тысяч рублей для должностных лиц, до 5 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей, до 50 тысяч рублей – для юриц.