18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +6
$ 64.73р
72.72р
19:28 29.03.2019
Расширенный поиск

Бизнес
29.03.2019 18:12
Печать

Персональные данные взяли с сайта: сотрудники Аграрного университета жалуются, что их принуждают получать карты Россельхозбанка

Сотрудники Санкт-Петербургского аграрного университета пожаловались, что вуз принуждает их получать карты Россельхозбанка. И заявили, что они уже выпущены даже для тех сотрудников, которые не давали на это согласие.

«У нас, как и у всех бюджетников, есть стандартные карты «Мир» от Сбербанка. И вот нам сообщили, что нам надо явиться и переоформиться на карты Россельхозбанка. Причем именные карты уже готовы. На нас, без нашего ведома, открыты расчетные счета, хотя мы никакие заявления на это не подавали», – рассказали они 29 марта «Фонтанке».

По их словам, у тех, кто не перейдет, могут перестать работать пропуска в здания университета, так им намекнули. Проректор по экономике и развитию имущественного комплекса Аграрного университета Алексей Люлин угрозы опроверг, но подтвердил «Фонтанке», что действительно вуз собирается взаимовыгодно сотрудничать с Россельхозбанком.

«Про блокировку пропусков — это неправда. Каким образом мы можем прекратить доступ работников в университет? Об этом не может идти и речи. Действительно, Россельхозбанк выпустил определенное количество банковских карт для работников университета. Он выпустил их для тех, кто согласился. Всем остальным предлагается – они вправе отказаться. Если работник хочет оставаться в Сбербанке или другом банке, его никто не может принудить. Они там и останутся», – заверил он «Фонтанку».



Но насчет «впрок» выпущенных именных карт он высказал не слишком убедительную версию.

«Если вы зайдете на наш сайт, там все работники университета, есть фамилия, имя, отчество. Я предполагаю, что оттуда любой человек и любая организация может это взять. ...Я такими расследованиями не занимался, и у меня нет таких полномочий», – заявил проректор.

29 марта стало известно о том, что частные банки потребовали от правительства ограничить участие госбанков в сложившейся практике «зарплатного рабства». Внесенные в Госдуму правительством поправки в Трудовой и Административный кодексы предполагают, что работодатель не сможет требовать от подчиненных получать деньги в рамках зарплатного проекта с конкретным банком. Административный кодекс предлагается дополнить новым составом преступления: воспрепятствование работодателем осуществлению права работника на выбор зарплатного банка. За это предусматриваются штрафы в размере до 20 тысяч рублей для должностных лиц, до 5 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей, до 50 тысяч рублей – для юриц.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией "ПСК"
29.03.2019 19:13

Мнение «ПСК»: первичный и вторичный рынок после 1 июля - баланс сохранится

Переход на новую систему финансирования и внедрение эскроу-счетов состоится уже через 4 месяца - 1 июля 2019 года. Перемены на первичном рынке повлекут за собой изменения и на вторичном. Аналитики группы компаний «ПСК» уверены, что эти изменения будут количественные, но не качественные
ЖК «Славянка»
29.03.2019 16:59

Рекордные продажи в ЖК «Славянка»

Группа компаний «ПСК» в рекордные сроки реализовала коммерческие помещения в ЖК «Славянка», который строится в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга.
компания "ПСК"
29.03.2019 16:46

Прогноз «ПСК»: покупка жилья останется приоритетом для получателей маткапитала

Выплату материнского капитала могут продлить после 2021 года. Как сообщают СМИ, Минтруд проанализирует эффективность расходования средств и примет решение о внесении изменений в федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года
29.03.2019 16:10

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «Бывалый прагматик».

Мы завершаем серию публикаций о типах потребителей по версии компании LEGENDA. Последний тип покупателя как раз больше всего похож на стереотипный образ «человека бизнеса» - «бывалый прагматик».
СК «Полис Групп»
29.03.2019 14:15

Корпус 2 ЖК «Полис на Неве» находится в высокой стадии готовности

Компания «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной Петербурга. Здание второго корпуса проекта находится в высокой стадии готовности
ГК «Эталон»
29.03.2019 13:30

Группа «Эталон» открыла новый офис продаж в центре Санкт-Петербурга

28 марта состоялось праздничное открытие нового офиса продаж Группы «Эталон», который расположен на ул. Александра Невского, 3, в шаговой доступности от станции метро «Площадь Александра Невского»
ГК «Полис Групп»
29.03.2019 13:08

ГК «Полис Групп» завершит строительство ЖК «Краски лета» раньше срока

В настоящее время готовность объектов пятой, завершающей проект, очереди составляет 43%.
RUVDS
29.03.2019 10:16

RUVDS открыл новый центр обработки данных в Петербурге

Хостинг-провайдер RUVDS запустил сразу две новые гермозоны в дата-центрах Санкт-Петербурга и Казани. Там установлено новейшее оборудование компании Huawei.
ГК "КВС"
29.03.2019 10:00

ГК «КВС» участник «Ярмарки недвижимости»

С 29 по 31 марта в Конгрессно-выставочном комплексе «ЭкспоФорум» по адресу: Петербургское шоссе 64/1, павильон G пройдет «Ярмарка недвижимости».
ГК "КВС"
28.03.2019 19:14

Новый рекорд от ГК «КВС»

С начала 2019 года идет активное заселение 3 очереди ЖК «Новое Сертолово». По статистике ГК «КВС» 97% собственников приняли квартиры без замечаний.
ООО «Терминал-Ресурс»
28.03.2019 18:00

Выбрать квартиру на Царскосельских холмах? Александр Сергеевич одобряет!

Собираетесь приобретать новое жильё? Рассматриваете варианты с улучшенной планировкой? Ищете дом, построенный из качественных материалов по современным технологиям?
«Петербургская Недвижимость»
28.03.2019 17:26

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Чистое небо»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в корпусе № 8.5, а также в новых секциях корпусов 7.4 и 8.1 ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Стоимость квартир начинается от 2,5 млн рублей