Смольный закупит 136 трехкомнатных квартир для льготников

Комитет имущественных отношений объявил аукцион на покупку 136 квартир для улучшения жилищных условий горожан. Об этом пресс-служба Смольного сообщила 29 марта.

По условиям аукциона, площадь квартир колеблется от 72 до 81 метра. Общая площадь составит почти 9,8 тысячи кв. м. Смольный в рамках закупки готов потратить 805,7 млн рублей. Итоги аукциона подведут до конца марта.

Приобретаемое жилье должно располагаться в домах, которые введут в эксплуатацию до конца 2019 года. Недвижимость передадут городу в собственность в следующем году. В апреле комитет планирует объявить еще 7 аукционов на покупку жилья для льготников на сумму 2,6 млрд рублей.

В 2018–2019 годах городская администрация приобретет жилья на 9 млрд рублей. Квартиры получат многодетные семьи, инвалиды и петербуржцы из расселяемых коммуналок и аварийного жилья. В конце 2018 года Смольный подписал контракт на покупку 483 квартир в жилых комплексах «Новая Охта» и «Цветной город», расположенных в Красногвардейском районе, с компанией «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад».

Отметим, что квартиры для льготников город в последние годы закупает у компаний «Группы ЛСР» и «Дальпитерстроя».