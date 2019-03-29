Потенциально опасная погода добавила Петербургу красоты. Выходные ожидаются мокрыми

В самый тёплый день марта жители Петербурга заметили на газонах первые цветы. В городе зацвела мать-и-мачеха, значит, весна уже не отступит.

Жёлтые цветы горожане увидели на улице Партизана Германа, фотографию прислали в редакцию «Фонтанки».

Сегодня синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности. Последняя рабочая пятница месяца в Петербурге стала самым тёплым днём марта, столбик термометра приблизился к отметке в +10 градусов, но охладили весеннее настроение сильные порывы ветра.

По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, выходные в городе на Неве будут дождивыми. Мокро будет и в субботу, и в воскресенье. Температура воздуха составит +5...+8 градусов днём, ночью похолодает до +1 градуса. Ранее в Летнем саду распустились подснежники.

Фото: читатель "Фонтанки"





