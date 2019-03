«Дестабилизирующее вторжение перед Brexit». Натовские истребители подняли на перехват российских самолетов около Великобритании

Два истребителя Typhoon британских королевских ВВС поднялись с шотландской авиабазы Лоссимут для сопровождения российских бомбардировщиков, которые появились над Северным морем.

«Русские самолеты были замечены у северо-восточного побережья Шотландии около полудня. Истребители Typhoons были отправлены на перехват», – сообщает 29 марта издание The Scottish Sun.

Воздушные суда ВВС РФ были замечены в 14.00 по местному времени (17.00 по Москве). Британские многоцелевые истребители четвёртого поколения вернулись на базу уже через 17 минут.

Официально ВВС Англии никак не прокомментировали инцидент. Источник таблоида The Sun в вооруженных силах Соединенного Королевства назвал произошедшее «дестабилизирующим вторжением перед Brexit», так как сегодня власти страны решают будущее вне Европейского Союза.

По данным авиадиспетчерских служб, к Великобритании подлетели стратегические бомбардировщики Ту-95, которые вылетели из Мурманской области. Cейчас они находятся над международными водами.

1330z: RAF Voyager ZZ338 2AR62 now tracking the RuAF bombers North as RAF Typhoons shadow them approx 60 miles off the coast of Berwick pic.twitter.com/EXkwwL9JsT