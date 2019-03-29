Прокуратура попросила муниципалов из «Екатерингофского» опубликовать в Интернете бюджет и информацию о чиновниках. В ответ они удалили сайт

Прокуратура Адмиралтейского района обратится в суд с иском о признании бездействия чиновников муниципального образования Адмиралтейского района «Екатерингофское». Вместо того, чтобы разместить положенную законом информацию на сайте, они удалили его.

Глава штаба Алексея Навального в Петербурге и экс-депутат муниципального округа «Екатерингофский» Александр Шуршев обратился в прокуратуру, не найдя на сайте муниципалитета информации о руководителях подразделений местной администрации, документов, принимаемых депутатами, в том числе бюджет. «Отсутствовали сведения об официальных визитах и рабочих поездках муниципальных руководителей, хотя известно, что таких поездок стало много как по России, так и по зарубежным странам», – написал активист при обращении в прокуратуру.

В надзорном органе отреагировали на обращение и согласились с Шуршевым. В конце января 2019 года главе муниципалитета Олегу Смакотину было внесено представление. Как отмечает Шуршев, и это не помогло – сайт муниципалитета просто исчез.







В ответ на новую жалобу Шуршева в прокуратуру заместитель прокурора района Наталья Трушанова 27 марта сообщила, что местные власти по результатам представления отчитались о невозможности разместить информацию на сайте из-за увольнения сотрудника. Теперь прокуроры готовят иск в суд о признании бездействия муниципальных чиновников и с требованием разместить все-таки необходимую информацию.

Как рассказал «Фонтанке» Шуршев, до 1 апреля, согласно решению Горизбиркома, муниципалитетам рекомендовано разместить информацию о предстоящих выборах.

Глава округа Олег Смакотин не стал комментировать изчезновение сайта муниципалитета.