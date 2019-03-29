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Власть
29.03.2019 17:47
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ЦИК Украины не будет снимать отказавшихся кандидатов с выборов

Изменения в бюллетени для голосования из-за заявлений кандидатов, решивших в неустановленные сроки отказаться от участия в выборах, вноситься не будут, в них останется 39 претендентов на пост главы государства, сообщила в последний день агитации, 29 марта, пресс-служба ЦИК в Facebook.

Напомним, позавчера кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства. При этом сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.

«Комиссия подчеркивает, что публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования не имеют никаких правовых последствий», – говорится в сообщении ЦИК.



В комиссии отметили, что ЦИК принимает решение об отмене регистрации кандидата на пост президента в случае его обращения в любое время после регистрации, однако не позднее, чем за 23 дня до выборов. Таким образом, срок подачи в ЦИК такого обращения истек 7 марта.

«По состоянию на 29 марта 2019 года Центральной избирательной комиссией зарегистрировано 39 кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года для голосования в день выборов, которые остаются субъектами избирательного процесса», – подчеркнули в комиссии.

В то же время  ЦИК обратился в окружные избирательные комиссии с просьбой довести до сведения всех участковых избирательных комиссий требования закона о выборах президента о том, что «внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения ЦИК запрещается».

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

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