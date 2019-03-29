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Власть
29.03.2019 18:29
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Ксения Собчак написала программу развития Петербурга. Лучший губернатор – Александр Беглов

Действующая власть Петербурга полностью соответствует модели идеального управления городом, какой ее видит оппозиционная Собчак. «Фонтанка» не нашла в Смольном ни одного несогласного.

Ксения Собчак написала программу развития Петербурга. Лучший губернатор – Александр Беглов

Ксения Собчак// Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Программа, которую Ксения Собчак опубликовала 29 марта, — не предвыборная. Баллотироваться в губернаторы она не собирается, хотя сразу видно, что масштабные преобразования нашего города у нее в крови. Практически по всем пунктам ее картина мира совпала с мировоззрением городских чиновников. Похоже, идеальная команда для Ксении Собчак – это те, кто уже работает в Смольном. Во главе с Александром Бегловым.

К примеру, тезис о необходимости создания комфортной среды. Как именно это сделать, а главное, как свести к общему знаменателю все многообразие представлений о комфорте, Ксения Собчак не пишет. Зато говорит, что «Петербургу нужен порядок на улицах, нормальные парковки, удобные широкие тротуары без луж». «Фонтанке» не удалось найти чиновника, который бы стал возражать и утверждать, что Петербургу, мол, нужен беспорядок.

«Город должен быть чистым. Его надо убирать, чистить от снега, сосулек и мусора», – слова, будто снятые с языка самого врио губернатора Александра Беглова. Больше того — тех, кто, по его мнению, недостаточно близко к сердцу принимает эти тезисы, он с позором выгоняет. Порой даже не дает спокойно отдохнуть после увольнений, а заставляет работать дальше на благо города. «Петербург – в каждом районе, от центра до городской границы, должен быть комфортным, благоустроенным городом, достойным звания Северной столицы России», – подчеркивал не так давно Александр Беглов.

Интеллигентные гетто



«Для застройщиков должны быть введены жесткие правила. Не может быть нового строительства без инфраструктуры (муниципальные детские сады, школы, поликлиники, спортивные площадки, общественные и парковочные пространства), нормальных дорог, развязок и маршрутов общественного транспорта», – декларирует Ксения Собчак, сетуя, что некоторые пригороды стали «питерскими гетто» и «человейниками».

«То, что создание комфортной среды – приоритетная задача, – это мы не оспариваем. То, что комфортная среда не может быть без инфраструктуры, – это очевидно, – подхватывает глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. – Я считаю, чем больше в городе будет зелени, садов и парков, тем лучше». Естественно, он более аккуратен в определениях.

«Я не разделяю термин "жесткие правила". У застройщиков должны быть понятные и равные для всех правила. Да, серьезные недостатки в застройке есть. Но, к счастью, гетто в Петербурге пока нет», – говорит Владимир Григорьев.

Не хочет видеть гетто на вверенной территории и глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин. И как никто другой, прикладывает усилия, чтобы этого не случилось, к примеру, с критикуемой Ксенией Собчак Новой Охтой.

«В этом году будем там открывать библиотеку. Скажите, в гетто бывают библиотеки? В прошлом году открыли там два детских садика, в этом году начнет работу школа на 820 мест. Уже есть центр семьи и детства, а скоро – кроме библиотеки – откроем там культурно-досуговый центр, чтобы люди могли проводить праздники не только на улице, но и в помещении», – перечисляет Евгений Разумишкин. Так что как минимум на Охте городским властям удалось избежать того, от чего предостерегает Ксения Собчак. «Ей надо просто приехать посмотреть», – приглашает глава района.

Социализм и капитализм

«Инфраструктура – в руках горожан», – скандирует Ксения Собчак. «Предприятия казны Петербурга не должны переходить в частные руки», – ставит задачу она. И уточняет: «Основная инфраструктура города — вода, тепло, электроэнергия, тепловые сети, генерация тепловой и электрической энергии, метро, дороги — должна принадлежать петербуржцам».

«Да», – соглашается председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук. Спорить с Ксенией Собчак ему вообще не о чем: «В текущей ситуации и в дальнейшем очень важно управление предприятиями. Оно возможно, если есть контроль государства или города».

Еще меньше возражений по поводу слов Ксении Собчак о необходимости привлечения инвестиций в Петербург. Этой теме она посвятила самый большой по количеству слов пункт. «Без денег развитие невозможно. Создание благоприятных условий для крупного бизнеса должно стать общегородской задачей, – говорит политик. – В современном глобальном конкурентном мире мы должны бороться за инвестора, доказывая, что в городе лучшие условия для инвестиций. Это общая задача: горожан и власти».

Попытка корреспондента «Фонтанки» выяснить, согласен ли с этим председатель комитета по инвестициям Роман Голованов, почти провалилась.

«Вы задаете очевидные вопросы, на которые следуют очевидные ответы. Любому субъекту Федерации не хватает инвестиций», – заявил он. А вот на вопрос, считает ли он, так же как и Ксения Собчак, что для этого «необходимо победить коррупцию и произвол чиновников», Роман Голованов попросил обратиться в его пресс-службу. Мы не стали, потому что ответ точно так же очевиден.

Децентрализация в тренде

Совсем курьезом обернулась декларация Ксении Собчак о необходимости децентрализации власти и передачи полномочий от Смольного к главам районов, а также составления программ развития для каждого района.

«Фонтанка» не знает, читал ли Александр Беглов предварительные тезисы молодого политика в процессе их подготовки, но буквально месяц назад он прилюдно дал поручение вице-губернаторам Николаю Бондаренко и Евгению Елину подготовить «дорожную карту» расширения полномочий администраций районов и разработки программ их развития.

«По поводу передачи полномочий на уровень районов – это абсолютно правильно и своевременно. Хватает или не хватает полномочий, здесь вопрос пересмотру действительно подлежит, и это не обсуждается», – поддерживает идеи Собчак–Беглова глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

Также он рассказал, что уже разработал стратегические ориентиры, о которых говорили и врио губернатора в феврале, и Ксения Собчак сейчас, – и на ближайшую перспективу, и на долгосрочную. «Думаю, каждый мой коллега это уже сделал», – обнадежил Евгений Разумишкин.

Денис Лебедев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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