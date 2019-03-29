Петербуржец на электросамокате сбил женщину и теперь окажется на скамье подсудимых

В Петербурге будут судить молодого человека, устроившего ДТП с пешеходом, в котором серьезно пострадала женщина. Сам парень передвигался на электросамокате.

Как сообщает 29 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, инцидент произошел в августе 2018 года на Большой Пушкарской улице. По версии дознания, 26-летний парень ехал на электросамокате по проезжей части навстречу движению и, нарушив ПДД, сбил двигавшуюся по дороге женщину-пешехода.

От удара женищина упала на асфальт и получила открытую тупую черепно-мозговую травму и другие серьезные травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение ПДД другим участником движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Петербуржец свою вину признал.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительный акт и направила дело в районный суд для рассмотрения по существу.





