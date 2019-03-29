Смольный планирует построить мост к башне «Газпрома» к 2023 году

Мост, который соединит кольцевую дорогу у Лахта Центра с улицей Савушкина и Приморским шоссе, планируется начать строить за бюджетные деньги. При условии выделения финансирования комитет по развитию транспортной инфраструктуры готов приступить к работе в 2020–2021 годах. Об этом «Фонтанке» 29 марта сообщили в ведомстве.

В комитете также отметили, что сейчас проект находится на экспертизе, после которой будет определена его окончательная стоимость. Переправа будет выглядеть как две двухполосные односторонние дороги эстакадой идущие к улице Савушкина и к Приморскому шоссе. Срок строительства – 29 месяцев, а расчетный период эксплуатации — 100 лет.

Напомним, что деньги на мост к Лахта Центру, который будет возведен в рамках второго этапа реконструкции Приморского шоссе, городские власти запросили еще осенью 2018 года у федерального правительства. Речь шла о сумме 1,1 млрд рублей.





