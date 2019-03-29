Осуждённый за экстремизм Дмитрий Шульц не долго томился в неволе. Петербуржца освободили от наказания

Невский районный суд Петербурга освободил от наказания осуждённого за экстремизм Дмитрия Боброва, известного по прозвищу Шульц. Решение вынесено 29 марта.

Как пояснили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, Бобров освобождён от наказания в связи с декриминализацией 282-й статьи УК (возбуждение ненависти или вражды).

11 сентября 2017 года Красногвардейский районный суд признал Боброва виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно в унижении человеческого достоинства по признакам расы (ст. 282, ч. 1, УК РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста в соцсети «ВКонтакте». Суть текстов сводилась к разделению людей на «высшую» и «низшую» расы. Бобров вину не признал. Показания по делу давали, в том числе, и его родные.

В качестве меры пресечения Шульцу избирали подписку о невыезде. Приговорив Боброва к двум годам строгого режима, наказание изменили на арест в Крестах до вступления решения суда в силу. Между тем надеть наручники на Шульца не удалось: он не явился на оглашение приговора. Задержали его только 17 января 2019 года.





