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Осуждённый за экстремизм Дмитрий Шульц не долго томился в неволе. Петербуржца освободили от наказания
Невский районный суд Петербурга освободил от наказания осуждённого за экстремизм Дмитрия Боброва, известного по прозвищу Шульц. Решение вынесено 29 марта.
Как пояснили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, Бобров освобождён от наказания в связи с декриминализацией 282-й статьи УК (возбуждение ненависти или вражды).
11 сентября 2017 года Красногвардейский районный суд признал Боброва виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно в унижении человеческого достоинства по признакам расы (ст. 282, ч. 1, УК РФ).
Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста в соцсети «ВКонтакте». Суть текстов сводилась к разделению людей на «высшую» и «низшую» расы. Бобров вину не признал. Показания по делу давали, в том числе, и его родные.
В качестве меры пресечения Шульцу избирали подписку о невыезде. Приговорив Боброва к двум годам строгого режима, наказание изменили на арест в Крестах до вступления решения суда в силу. Между тем надеть наручники на Шульца не удалось: он не явился на оглашение приговора. Задержали его только 17 января 2019 года.
Справка:
Напомним, в 2000-х годах Бобров создал экстремистскую группировку «Шульц-88» и был приговорен к шести годам колонии. После освобождения он отошел от насильственных действий, сделав акцент на идеологической работе. В группе организации националист публиковал записи, в которых, как установил суд, содержатся высказывания уничижительного характера по отношению к людям, принадлежащим к расовым группам (западноевропейцам). «Народная социальная инициатива» признана экстремистской и запрещённой на территории РФ организацией.