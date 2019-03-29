Рекордные продажи в ЖК «Славянка»

ЖК «Славянка»

Группа компаний «ПСК» в рекордные сроки реализовала коммерческие помещения в ЖК «Славянка», который строится в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга.

Оптимальное проектирование и планировка площадей с учётом особенностей локации позволили «ПСК» реализовать помещения менее чем за год, ещё до сдачи объекта в эксплуатацию.

? Среди покупателей коммерческой недвижимости наиболее востребованы помещения до 100 кв. м, где размещаются цветочные салоны, дрогери, сетевой ритейл. Вторыми по популярности площади 100-150 кв. м, реже – до 200 кв. м. Здесь уже могут разместиться детские центры или аптеки, которым необходим метраж не менее 180 кв. м и наличие двух входов. Мы заложили в проект площади от 70 до 234 кв. м с возможностью объединить помещения, ? отмечают в «ПСК». ? При этом и при продаже, и при сдаче в аренду в «Славянке» мы отдавали предпочтение целевым арендаторам, планирующим размещение детских центров, медицинских клиник.

При проектировании девелопер также анализирует и оценивает общие тенденции на рынке услуг у дома, которые за последние два года изменились. Доля продуктовых операторов сократилась в пользу кондитерских и булочных, микро-маркетов, аптек, магазинов стройтоваров, частных детских садов и салонов красоты. В микрорайоне Славянка сбалансированная коммерческая среда, но предложение товаров и услуг для местных жителей ещё развивается. С введением ЖК «Славянка» в эксплуатацию выбор станет ещё шире.

Сейчас строительство ЖК «Славянка» завершено на две трети: общестроительные работы заканчиваются, идёт монтаж инженерных сетей и отделка фасадов. Сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в этом году.

Для инвесторов в коммерческую недвижимость у «ПСК» существуют предложения в апарт-комплексе Like на Политехнической ул., 6а. О наличии свободных коммерческих и жилых помещений в наших проектах вы можете узнать в центральном офисе продаж на наб. Карповки, 16, к. 2, лит. А и по телефону 8 (812) 680-15-39.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents