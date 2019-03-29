Болтон: США рассматривают российских военных в Венесуэле как прямую угрозу миру

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с заявлением по поводу привлечения правительством латиноамериканской республики военных специалистов из других стран, включая Россию.

«Администрация [США] осуждает продолжающееся использование [президентом] Николасом Мадуро иностранных военнослужащих в его попытке остаться у власти. Это относится и к вводу российских военнослужащих и техники в Венесуэлу. Мадуро будет использовать эту военную поддержку только для дальнейшего подавления народа; усугубления экономического кризиса, который разрушил экономику Венесуэлы», – говорится в заявлении Болтона, которое 29 марта опубликовано на сайте Белого дома.

Советник Дональда Трампа предостерег все страны от стягивания военных в латиноамериканскую республику. «Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу миру и безопасности в регионе», – подчеркнул Болтон.

Напомним, что 25 марта в Каракас прибыли два российских военных самолета. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заверил, что российские военные специалисты находятся там «в рамках нормальных отношений». Ранее об этом заявил и МИД страны. В Совете Федерации заверили, что Россия не собирается создавать военную базу в Латинской Америке.





