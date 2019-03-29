«С глазами из самого синего льда под огнём пулемёта». Минобороны показало галлюциногенные щиты

Видеозапись тренировок штурмового батальона инженерных войск опубликовало Министерство обороны РФ 29 марта. Засевших в здании «боевиков» забрасывают гранатами и деморализуют ослепляющими бронещитами.

Как сказано в Twitter ведомства, эффектные кадры учений сняты на нижегородском полигоне Мулино. Там бойцы инженерно-штурмовых подразделений отрабатывали легенду с прорывом через подконтрольный боевикам район. Проход танков и мотострелковых подразделений обеспечивали сапёры.







Они же на одном из этапов отработали штурм захваченного неприятелем здания. В ход пошли не только гранаты и автоматы, но и бронещит с визуально-оптическими помехами. Он способен деморализовать, ослепить и вызвать галлюцинации благодаря тщательно рассчитанным промежуткам между вспышками, уточнили военные «Российской газете».

Система напоминает корабельную станцию «Филин». При её воздействии неприятель также способен ослепнуть, почувствовать тошноту, потерять пространственную ориентацию и увидеть галлюцинации. Оружие заявлено новинкой, а его создателем назван петербургский завод «Интеграл», входящий в структуру «Ростеха». «Фонтанка» писала, как без усилий обойти эффект излучения.