Александр Беглов через личные сообщения во «ВКонтакте» рассказал петербуржцам, что сохранит незаконную дорогу в «Новом Мурино»

Несогласованный выезд из ЖК «Новое Мурино» не будут сносить до тех пор, пока на прилегающем участке не построится школа. Он будет использоваться как технологический проезд к стройплощадке. Личные сообщения во «ВКонтакте» от официального аккаунта врио губернатора Петербурга Александра Беглова 29 марта получило несколько жителей «Новой Охты», которые настаивают на сносе незаконной дороги.

«По результатам ряда совещаний исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга было принято решение об использовании данного проезда в качестве временной подъездной дороги на период выполнения работ по строительству общеобразовательного учреждения. По информации Комитета по строительству временный проезд не препятствует строительству данной школы. В целях обеспечения безопасности дорожного движения по Муринской дороге Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга осуществляет строительство временного светофорного объекта на пересечении с проспектом Маршака», – содержалось в сообщении от Беглова с подписью «секретариат врио губернатора».

Стоит отметить, что на данный момент неизвестны даже сроки возведения школы. Комитет по строительству осенью 2018 года заказал проектирование образовательного учреждения, но в адресной инвестиционной программе на ближайшие три года средства на её строительство не предусмотрены. В результате дорога, которой нет ни в одном градостроительном документе и создание которой не было согласовано с органами власти Петербурга, фактически будет существовать еще несколько лет.

Напомним, что с июня прошлого года и по сегодняшний день власти Петербурга и Ленинградской области не могут решить вопрос с несогласованным проездом, который позволяет новомуринцам выезжать на Муринскую дорогу. Эта же трасса, по мнению жителей петербургского ЖК «Новая Охта», который расположен напротив, не только провоцирует утренние пробки для новоохтинцев, но и опасен для местных школьников. Еще одним важным аргументом петербуржцев против проезда является то, что незаконная дорога проходит по территории Петербурга, затрагивая 4 земельных участка, на одном из которых должны построить школу.







Жители «Новой Охты» неоднократно обращались в местные органы власти с требованием демонтировать проезды, но Смольный все время находил причины для отказа. Кроме того, новоохтинцы даже подали в суд на городское правительство, но проиграли дело.

В то же время жители «Нового Мурино» настаивают на том, что проезд к Муринской дороге им необходим, а в случае его демонтажа власти организовали строительство нового проезда от их жилкомплекса. При этом администрация муниципалитета закрыла движение по двум выходящим из жилого комплекса улицам — Садовой и Школьной.