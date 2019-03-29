В Петербурге исчезают воробьи. Птичкам мешает благоустройство

Отсутствие пернатых небольшого размера заметили жители Петербурга. На улицах и в скверах горожане всё чаще видят галок и голубей, воробей становится редкостью. Своими наблюдениями с «Фонтанкой» поделились читатели 29 марта.

Кандидат биологических наук Павел Глазков догадку горожан подтвердил. По словам орнитолога, за последние 20 лет в Петербурге вдвое сократилось количество воробьёв. Исчезают птицы на всей территории Западной Европы. Так, в Англии и Чехии популяция сократилась практически на 70%.

Причины учёные видят в изменяющемся облике городов. Для гнездования воробьи используют деревянные дома, количество которых стремительно уменьшается в Петербурге. «Воробьи могут гнездоваться не только в деревянных домах, но им нужны щели. А коммунальщики хорошо работают и все щели замазывают», — отметил Глазков.

Также в городе уменьшается кормовая база. В подстриженных газонах не так много насекомых, которые нужны воробьям для выкармливания птенцов.





