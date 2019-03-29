Из российского бюджета выделят 15 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов

Российские власти почти в два раза увеличат финансирование системы субсидирования перелетов в некоторые регионы РФ.

«В прошлом году мы потратили порядка 7 миллиардов на эту систему компенсации билетов для отдельных категорий граждан – а это студенты, пенсионеры, инвалиды – из одной части страны в другую. И в этом году потратим на поддержку такого рода полетов 15 миллиардов, то есть мы эту форму субсидирования наращиваем», – заявил 29 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее авиакомпании предложили государству принять комплекс мер по их поддержке для сдерживания дальнейшего роста цен. Стоимость билетов по итогам первых двух месяцев текущего года поднялась на 7,5%. Перевозчики настаивают, что подорожание вызвано ценами на топливо и аэропортовое обслуживание.

По его словам, программа субсидирования хорошо себя зарекомендовала. «Люди стали летать и с Дальнего Востока в центр России, и наоборот. Масса туристических маршрутов. Появился Крым. Люди просто стали больше отдыхать в разных местах нашей страны, поэтому программа субсидирования обязательно будет продолжена», – резюмировал Медведев.





