Прогноз «ПСК»: покупка жилья останется приоритетом для получателей маткапитала

компания "ПСК"

Выплату материнского капитала могут продлить после 2021 года. Как сообщают СМИ, Минтруд проанализирует эффективность расходования средств и примет решение о внесении изменений в федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года.

Сейчас большинство семей тратят выплаты на улучшение жилищных условий*. Как отмечают эксперты «ПСК», наиболее востребован маткапитал у покупателей новостроек комфорт-класса.

– Сертификат на 453 тыс. руб. можно использовать для покупки жилья как на первичном рынке, так и на вторичном. Чаще всего материнский капитал применяется при покупке жилья в новостройках. Семья может добавить собственные накопления и заключить сделку с единовременной оплатой. Однако обязательное условие в таком случае: ребёнок, на которого получен маткапитал, должен достигнуть возраста трёх лет. Многие семьи не хотят ждать, поэтому сумму используют для получения ипотеки, – рассказывает руководитель отдела ипотечного кредитования «ПСК» Ирина Тютрина.

Для использования средств необходимо подать заявление в ПФР с указанием цели. Заявление и документы проверяют в течение месяца. Затем, если принято положительное решение, в такой же срок происходит перечисление денег банку, продавцу жилья, либо застройщику.

– В практике «ПСК» мы часто консультируем семьи, которые хотят направить полученные от государства деньги на погашение ипотеки. Обычно это покупатели в ЖК «Славянка», где доля ипотечных покупок доходит до 70% и практически каждая вторая-третья семья совершает сделку с использованием господдержки. Сумма может быть направлена и на первоначальный взнос и на погашение задолженности по ипотеке, – говорит Ирина Тютрина. – В случае продления программы большинство семей также смогут направлять сертификат на покупку квартиры, как наилучшее применение этим средствам.

В остальных проектах «ПСК», которые относятся к бизнес-классу, сделки с маткапиталом единичны, хотя такая опция доступна. Например, в ЖК Нобелиус, аккредитованном Сбербанком, одна из программ предполагает использование средств материнского капитала. Для каждого покупателя личный менеджер подбирает оптимальную программу и предоставляет исчерпывающую консультацию по продуктам разных банков.

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*По данным ПФР.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/