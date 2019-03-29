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Власть
29.03.2019 16:47
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Медведев в эфире #VKLive упомянул аресты Абызова, Калви и Ишаева. Пользователям комментировать трансляцию запретили

Уголовные дела в отношении основателя инвестфонда Майкла Калви, экс-министра Михаила Абызова и бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева прокомментировал днем 29 марта премьер-министр Дмитрий Медведев — в прямом эфире #VKLive.

При этом глава кабинета министров не назвал оказавшихся в центре скандалов по фамилиям, использовав обтекаемые формулировки «иностранный инвестор», «люди, которые были на государственной службе, должностные лица». 

Что касается арестованного по обвинению в мошенничестве Калви, то Дмитрий Медведев, оговорившись, что у него нет точной информации, назвал уголовное разбирательство внутренним конфликтом акционеров, которое вылилось в такую форму. Чиновник выразил надежду, что «истина будет восстановлена судом». Примерно то же он сказал по делу Ишаева: премьер-министр затруднился сказать, что конкретно инкриминируется бывшему полпреду, но «факт неприятный». 



Арест экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова связал с кредиторами: «Комментировать это должны правоохранительные органы, это их компетенция. Его коммерческая деятельность мне абсолютно неизвестна. Но я слышал о конфликте между ним и кредиторами, который и получил в конечном счете такое уголовно-правовое развитие. Теперь другого варианта развития событий не существует». 

29 марта председатель правительства РФ в прямом эфире «ВКонтакте» отвечает на «актуальные вопросы, которые наиболее часто поступают в адрес правительства». Ведет эфир Яна Чурикова. При этом возможность задавать вопросы, комментировать происходящее ограничена — комментарии закрыты. Это вызвало возмущение у пользователей соцсети, тем более, что сам Медведев в начале трансляции сказал, что считает полезным иметь обратную связь с людьми через социальные сети. «Мне кажется, что в принципе любому современному руководителю это неплохо. Это всегда срез общественного мнения, причем очень быстрый и зачастую весьма искренний. С издержками, но тем не менее. Это все-таки важная история», — заявил он. 

Справка:

Инвестиционный фонд Майкла Калви Baring Vostok владеет долей в банке «Восточный». Американец и его коллеги, по версии следствия, уговорили других акционеров банка принять от «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group. Таким образом долг бюро, а Калви якобы его контролирует, в 2,5 млрд рублей был уплачен. Следствие считает, что в действительности акции стоили 600 тысяч рублей. Калви арестован до середины апреля.

Бывший полпред президента на Дальнем Востоке Виктор Ишаев находится под домашним арестом. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, подконтрольная экс-полпреду компания сдавала «Роснефти» в аренду по завышенной цене помещение для представительства в Хабаровском крае. Сам экс-чиновник вину признавать отказался. На суде обвинение он назвал «абсурдным».

Экс-министра по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта. Бывшего чиновника и еще пятерых фигурантов, один из которых объявлен в розыск, обвиняют в хищении 4 млрд рублей у акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» в 2011–2014 годах.

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