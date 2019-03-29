В Британии подсчитали злостных неплательщиков транспортного налога. Блокировку колес чаще всего получают владельцы Porsche

Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании (DVLA) опубликовало количество автомобилей престижных марок, владельцы которых не оплатили в 2018 году транспортный налог. В этих случаях DVLA приходится ставит на переднее колесо автомобиля специальное устройство-блокиратор.

Лидерами среди злостных неплательщиков в британскую казну в прошлом году с огромным отрывом оказались владельцы Porsche, сообщает 29 марта Motoring Research.

Инспекторы DVLA ставили блокираторы на автомобили этой марки 199 раз, при том, что всего в списке «престижных» неплательщиков владельцы всего лишь 350 транспортных средств.

На втором месте в этом списке оказалось 28 модных у «золотой молодежи» Fiat 500 Abarth.







Далее идут рассеянные владельцы Maserati, обнаруживших на своих машина ярко-желтые блокираторы 23 раза. Bentley получал «желтую карточку» 20 раз, а Tesla — 10. В списке так же по 8 Aston Martin и Rolls-Royce и 7 Ferrari.

Всего в Британии принудительную блокировку в прошлом году ставили на 133 000 автомобилей. По 6000 «блоков» на счету владельцев Ford Focus и Vauxhall Astra (то есть Opel Astra). Так же DVLA 73 раза блокировала знаменитые лондонские таксикэбы и 5 раз — мотоциклы Harley-Davidson.

Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств так же опубликовало занимательную статистику, показывающую, что больше всего наказанию подвергались владельцы автомобилей серебристого, черного и голубого цветов, а самыми «дисциплинированными» оказались те, кто ездит на желтых, бежевых и даже золотых автомобилях.

Процедура оплаты транспортного налога в Великобритании максимально упрощена — это можно сделать за пару кликов даже со своего смартфона в любое время суток.