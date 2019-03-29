Маскарадом в сестрорецкой больнице займётся СК. От кулаков «санитаров» досталось не только главному врачу

Проникновение вооруженных мужчин в городскую больницу №40 Курортного района закончилось пропажей 200 тысяч, травмами персонала и уголовным делом. Материалы забрал петербургский Следственный комитет.

Как сообщили в ведомстве, случившееся 29 марта в медучреждении на улице Борисова квалифицировали как разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Уточняется, что переодетые в медицинские халаты, колпаки и маски преступники, прорываясь к сейфу, избили не только главного врача Сергея Щербака, но и начальников информационного центра и отдела материального обеспечения больницы.

Сведений о состоянии пострадавших не приводится. Как писала «Фонтанка», Сергей Щербак получил несколько ударов кулаками. В больнице заявили, что в обед он уехал на конференцию.

Выяснять все обстоятельства будет управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по городу. Дела о нападении на медработников Следственный комитет берёт на особый контроль.





