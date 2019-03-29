От гангстера до ведьмы. Рейтинг и эволюция заказных убийств в Петербурге

«Фонтанка» вывела формулу мутации киллера за 20 лет. Смена почерка ликвидации, портретов заказчиков отражает перестройку делового климата в городе на Неве. Мода изменчива и на это ремесло.

архив "Фонтанки"

«Любые правила когда-то теряют равновесие. К концу 90-х войны преступных кланов ради мести стихали, а их лидеры перешли к показательному захвату экономики Петербурга. Убивали уже не веером, но профессионально. Требовалась реформа. Ставка была сделана на молодых, умеющих работать с агентурой в свежих реалиях, обладающих современным языком общения. 1 апреля 1999 года я подписал приказ о создании нового подразделения, родивших «заказников», – говорит «Фонтанке» генерал-лейтенант милиции в отставке Владислав Пиотровский.

20 лет спустя «Фонтанка» подсмотрела статистику: к весне этого года оперативники «заказного» отдела главка подвели под обвинение 501 человека. Последним считается привезенный ими на днях из Липецка. В его биографии – два убитых милиционера. Похоже, следующими окажутся напавшие на главврача 40-й больницы, так как разбираться поручили им же. Среди обезвреженных 70% ленинградцев или областных. Средний возраст наемного убийцы – 33 года. При задержаниях отобрано 45 автоматов, 158 пистолетов. Любимыми инструментами исполнителей оказались автомат Калашникова и ТТ. При столкновении эти полицейские убили одного – в марте 2014 года, налетчика, застрелившего девушку. Ни один из сотрудников подразделения сам в тюрьму не сел.

История наемников и их инвесторов путинского периода принципиально делится два этапа: специалисты мафии и бизнесмены, подсевшие на этот стиль решения вопросов. Первые живут этим, вторых выделяют неуемные амбиции.







Лютых противников было достаточно. Время же выделяет наиболее опасных в своем таланте. Первым по кровавой удали нулевых журналист «Фонтанки» называет Мирона. Он же Зайцев из города Навои, боксер, ходивший под знаменами «казанских», а после создавший самую дерзкую банду. В Петербурге они прогремели расстрелом инкассаторов ЛМЗ, после гастролей по России окончили шоу из нападений на Волге. Это наш Диллинджер.

Второй – Маковоз. Рукопашник из Братска с наполеоновским аппетитом. Начал отстрел лидеров преступных сообществ. Стартовал в 2003 году со снайперского выстрела в Рому Маршала, готовился к устранению самого Кумарина. Так уж вышло, что политико-процессуальные цели отвели от него обвинения в уничтожении «тамбовских» авторитетов Позднякова и Гуревского. Их прикрепили к делам того же Кумарина.

Третьим в рейтинг «крутых» нами помещен Дружинин – мастер спорта, горнолыжник из Карелии. «Я – киллер, с 1996 года я занимаюсь только тем, что убиваю людей на заказ. Все в моем окружении об этом знали и воспринимали меня именно в таком качестве», – гордо заявил он суду. Исполнял бывшего капитана милиции Чечеля возле станции метро «Чернышевская», стрелял в портовиков. Когда угонщики на встрече предъявили ему что-то похожее на претензии, то лупил он с двух рук. Дружик всегда носил два ствола. И при задержании из него вынули пару ПМ, один с глушителем.

Отдельной строкой «Фонтанка» вспоминает братьев Михалевых, известных в своем круге под говорящим псевдонимом Мокрые. Они из группировки рязанских «слонов». Про чикагскую резню в День святого Валентина, когда по приказу Аль Капоне застрелили семерых, Голливуд снял фильмы. «Слоны» как-то смели на дискотеке восьмерых, ранили девятерых, а пытались покончить сразу с тридцатью конкурентами. Петербург Мокрые посетили последний раз в 2007 году, когда на Петроградке пробили джип миллиардера Васильева. За поступок получили 20 лет, заказчиком признан Кумарин.

Наконец Курьяков, он же Лось. Отсидевший в 90-е за убийства по «тамбовской» линии, вышел пустым, а уже через год перемещался на бронеджипах с охраной, в часах под сотню тысяч евро. Не все участники наркотрафика из Европы хотели его видеть в дольщиках. Не рассчитал в 2011 году и петербургский поставщик морепродуктов. Со временем одни исчезали, другие соглашались с его деловыми предложениями о сотрудничестве. Громкий суд над ним фактически закончился ничем. Он и сам знает, что 9 лет за серию убийств и сбыт наркотиков – это подарок.

Гангстерский жанр заканчивается к году так 2012-му. Настоящие бандиты почти извелись или мудро переформатировались, добровольно уступив лавры дилетантам. Мода бывает на все. Пришла и на заказные убийства. Если профессиональный преступный мир понимал риски, творил непринужденно, без рефлексий, то бизнесменам новой волны захотелось казаться грозными. Без подсказки трудно объяснить, например, сокровенные мотивы убийства менеджера Фролова, за которое владелец компании «Еврознак» Арутюнянц объявлен в международный розыск. Инициатор не мог пережить ухода своего ключевого рекламщика с частью клиентуры. Или мультимиллионер Волошин, кто дважды в поиске убийцы натыкался, в прямом смысле, на кидок, и только с третьей попытки нефтяник договорился с оперативником «заказного». Завидная целеустремленность.

Параллельно неуемным комплексам стать властителями судеб вспыхивают душевные страсти. Как-то же надо назвать занесенные в уголовные дела стремления женщин расправиться с соперницами. Показательна драма Светы Марфиной. Она влюбилась в женатого. Подставной полицейский во время встречи с ней даже пытался свести заказ на нет, считая, что это лишь на миг вспыхнувшая черная ревность. В приобщенных после аудиозаписях ее текст таков: «Не переживай, что денег у меня нет, я в кредит возьму … Убей ее, пожалуйста, и закопай в лесу … ребенка ее – не надо, его просто на снег положите, он сам умрет». Как прокомментировали автору в уголовном розыске, «ведьмаковская песня».

Сегодня время наступило совсем вегетарианское, юбиляры в погонах скучают. В марте 2014 года их даже переименовали в «резонансный» отдел, нагрузив заботой о педофилах. Даже пробежав по новостным лентам СМИ, можно заметить, с какой частотой они гоняют маньяков. Согласно отчетам, за пять лет задержано около 200 педофилов. А скучают по авторитетному злу.

«Фонтанка» знает, что из взрослых тем не раскрыто только убийство Давида Тертеряна, а проще — Сухумского. Человека, которого Невский проспект опасался еще в конце 80-х, опытнейшего во всех отношениях, застрелили неожиданно. Похоже, конфликт рожден в бытность его интеграции с «тамбовскими».

Сухумский (справа) и осужденный за убийство Галины Старовойтовой Глущенко (в центре) Фото: архив "Фонтанки"

И, конечно, главной интригой является недавний расстрел на областной трассе рейдера №1 – Бадри Шенгелии. Кумарин, на которого Шенгелия так густо давал показания, отреагировал из тюрьмы мгновенно. Посмотрите на снимки: ничего не изменилось в манере старой школы решать вопросы.

Но это аномалия. В «заказном» же подумывают, раз они по Петербургу договорились, что в людей стрелять нельзя, не двинуться ли им на темную сторону чиновничества. Самый что ни есть резонанс в наши дни.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»